Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu! 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2026, Temmuz ayında yatar mı? Tahsis numarası 1,2,3,4,5,6,7,8,9 olanlar

Haziran ayı enflasyon rakamlarının kesinleşmesiyle birlikte, 2026 yılının ikinci yarısında milyonlarca emeklinin cebine girecek zamlı maaşların ödeme takvimi de belli oldu. SGK, maaşların banka şubelerinde ve ATM'lerde yoğunluk yaratmadan, düzenli bir şekilde hesaplara geçmesi için her dönem olduğu gibi bu ay da tahsis numarasına dayalı kademeli bir ödeme planı uygulamaya koyuyor.