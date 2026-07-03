MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? 14-15 günlük maaş farkları yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99 olarak açıklandı. Buna göre; Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84, şubat ayı için 2,96, mart ayı için 1,94, nisan ayı için 4,18, mayıs için 1,71 ve haziran ayı için 0,99 yani toplamda 17,76 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu. Böylelikle haziran ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 6,09 oldu.