MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? 14-15 günlük maaş farkları yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklisinin beklediği zam oranları kesinleşti. Açıklanan 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak artış oranı da belli oldu. Gözler şimdi zamlı maaşların hesaplanacağı yeni tablolara çevrildi.
Milyonlarca memur ve emeklinin aylardır beklediği kritik veri açıklandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon farkı kesinleşirken, temmuz döneminde uygulanacak maaş zamları da netlik kazandı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar maaş artışından yararlanacak.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99 olarak açıklandı. Buna göre; Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84, şubat ayı için 2,96, mart ayı için 1,94, nisan ayı için 4,18, mayıs için 1,71 ve haziran ayı için 0,99 yani toplamda 17,76 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu. Böylelikle haziran ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 6,09 oldu.
2026 SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri haziran ayı verisinin 0,99 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 17,76 oldu. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri haziran ayında yüzde 17,76 zammı hak etmiş oldu. Yapılacak bu zam Temmuz 2026'daki maaşlara yansıyacağı için 6 ayın toplamı birikimli olarak hesaplanacak. Böylelikle emekliler temmuz ayı maaş döneminde zamlı maaşlarına kavuşacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını alacak. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı haziran ayı itibarıyla yüzde 6,09 olarak oluştu. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 6,09 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 13,52 kümülatif zam meydana gelecek.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 15 Temmuz'da yüzde 7 de toplu sözleşme zammı ile birlikte toplamda yüzde 13,52 zam uygulanacak. Böylelikle memur ve emekliler 2026 yılının ilk yarısı için maaş zamlarını hak etmiş olacak.