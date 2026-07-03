BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA 2026! BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? meb.gov.tr

Binlerce öğrencinin Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) yolculuğunda kritik aşama bugün tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bireysel değerlendirme sürecinin ardından 2026 BİLSEM sonuçları erişime açılıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler başarılı olup olmadıklarını öğrenirken, kayıt hakkı kazanan adaylar için itiraz ve kayıt takvimi de başlayacak. Veliler ise sonuçların hangi ekrandan ve nasıl sorgulanacağını araştırmayı sürdürüyor.