BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA 2026! BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? meb.gov.tr

2026 BİLSEM öğrenci seçme sürecinde beklenen gün geldi. Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme aşamalarını tamamlayan binlerce öğrenci için sonuç heyecanı yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuçlarla birlikte Bilim ve Sanat Merkezleri'nde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler belli olacak. Sonuçların duyurulmasının ardından kayıt süreci ve itiraz takvimi de resmi takvim doğrultusunda uygulanacak.
Binlerce öğrencinin Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) yolculuğunda kritik aşama bugün tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bireysel değerlendirme sürecinin ardından 2026 BİLSEM sonuçları erişime açılıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler başarılı olup olmadıklarını öğrenirken, kayıt hakkı kazanan adaylar için itiraz ve kayıt takvimi de başlayacak. Veliler ise sonuçların hangi ekrandan ve nasıl sorgulanacağını araştırmayı sürdürüyor.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2026
2026 yılı BİLSEM bireysel değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sürecin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi.
MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre, BİLSEM sınav sonuçları 2026 yılı için 3 Temmuz Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, bireysel değerlendirme aşamasındaki durumlarını resmi sistemler üzerinden öğrenebilecek. Bireysel değerlendirmelerde öğrencilerin genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik alanlarındaki yetenekleri değerlendirilirken, sonuçlar yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği resmi sorgulama ekranları üzerinden erişime sunulacak.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 uygulama takvimine göre, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 3 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak.