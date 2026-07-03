500 bin sosyal konut projesi Adıyaman Merkez hak sahipleri konut belirleme kurası çekimi yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan hak sahipleri için; Adıyaman Merkez İndere Mahallesi Projesi’nde inşa ettirilen; 3+1 tipi 4912 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası bugün saat 14:00'te TPAO Adıyaman Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 20 Temmuz – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası'nın Türkiye genelindeki tüm şubelerinde imzalanacak. İşte 500 bin sosyal konut Adıyaman merkez konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.