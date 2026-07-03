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Adıyaman TOKİ konut belirleme kurası: Adıyaman merkez İndere Mahallesi 500 bin konut kura çekiliş sonuçları isim listesi

Adıyaman TOKİ konut belirleme kurası: Adıyaman merkez İndere Mahallesi 500 bin konut kura çekiliş sonuçları isim listesi

13:563/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
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<p>500 BİN SOSYAL KONUT ADIYAMAN MERKEZ KONUT BELİRLEME KURASI</p>
500 BİN SOSYAL KONUT ADIYAMAN MERKEZ KONUT BELİRLEME KURASI

500 bin sosyal konut projesi Adıyaman Merkez hak sahipleri konut belirleme kurası çekiliş gerçekleştirildi. TOKİ Adıyaman Merkez 5 bin sosyal konut için konut belirleme kurası, bugün saat 14.00’te TPAO Adıyaman Konferans Salonu’nda çekildi. Kura, TOKİ’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Adıyaman Merkez İndere Mahallesi TOKİ konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

500 bin sosyal konut projesi Adıyaman Merkez hak sahipleri konut belirleme kurası çekimi yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan hak sahipleri için; Adıyaman Merkez İndere Mahallesi Projesi’nde inşa ettirilen; 3+1 tipi 4912 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası bugün saat 14:00'te TPAO Adıyaman Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 20 Temmuz – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası'nın Türkiye genelindeki tüm şubelerinde imzalanacak. İşte 500 bin sosyal konut Adıyaman merkez konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.

500 BİN SOSYAL KONUT ADIYAMAN MERKEZ KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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#TOKİ konut belirleme kurası
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