MEMUR EMEKLİ 6 AYLIK ENFLASYON FARKI: Temmuz Emekli (SSK Bağ -Kur) - Memur Maaş Zam Oranı Yüzde Kaç Oldu? Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği temmuz ayı maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte kesinleşti. Böylece 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammına eklenecek artış oranı da netleşti. Yeni oranlarla birlikte öğretmen, polis, hemşire, doktor, mühendis, imam ve diğer kamu personelinin alacağı zamlı maaşlar yeniden hesaplandı. Milyonlarca kamu görevlisi ve emeklisi şimdi meslek meslek oluşan yeni maaş tablolarını, maaş farklarının ödeme tarihini ve zamlı aylıkların hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırıyor.

1 /10 Temmuz ayında uygulanacak memur maaşı zammı için beklenen kritik süreç tamamlandı. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından memur ve memur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı kesinleşti. Böylece yaklaşık 6,5 milyon kişinin gelirini doğrudan etkileyecek yeni maaş tablosu ortaya çıktı. Öğretmenden polise, hemşireden doktora, mühendisten vaize kadar tüm kamu personelinin maaşları yeniden hesaplanırken, emekli memurların alacağı zamlı aylıklar da netlik kazandı. Gözler şimdi zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihe ve oluşan maaş farklarının ödeme takvimine çevrildi.

2 /10 Temmuz zammı kesinleşti: Memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 13,52 artış! İşte meslek meslek yeni maaşlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz zammı da netleşti. Ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşirken, memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı birleşince toplam artış oranı yüzde 13,52 oldu. Böylece öğretmenden polise, hemşireden doktora kadar tüm kamu personelinin yeni maaşları belli oldu.

3 /10 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 oldu TÜİK verilerine göre ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18, mayısta yüzde 1,71 ve haziranda yüzde 0,99 enflasyon gerçekleşti. Böylece yılın ilk 6 aylık dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 17,76'ya ulaştı. Bu veriler doğrultusunda memur ve memur emeklileri için yüzde 6,09 enflasyon farkı oluştu. Buna temmuz dönemi için uygulanacak yüzde 7 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle toplam maaş artışı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.

4 /10 Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? Memurlar, yüzde 13,52 zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde alacak. Aynı tarihte 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkı da hesaplara yatırılacak. Memur emeklileri ise temmuz aylıklarını eski tutar üzerinden aldı. Zam farklarının ödeme tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.

5 /10 Meslek meslek zamlı memur maaşları (Aile yardımı; çalışmayan eş ve 0-6 yaş grubunda iki çocuk esas alınarak hesaplanmıştır.) Şube Müdürü (1/4) Eski maaş: 94.384 TL Yeni maaş: 107.145 TL Memur (9/1) Eski maaş: 64.397 TL Yeni maaş: 73.103 TL Uzman Öğretmen Eski maaş: 81.219 TL Yeni maaş: 92.200 TL Öğretmen (1/4) Eski maaş: 73.368 TL Yeni maaş: 83.287 TL Başkomiser (3/1) Eski maaş: 89.214 TL Yeni maaş: 101.276 TL

6 /10 Polis Memuru (8/1) Eski maaş: 81.617 TL Yeni maaş: 92.652 TL Uzman Doktor (1/4) Eski maaş: 150.426 TL Yeni maaş: 170.764 TL Hemşire (5/1) Eski maaş: 74.770 TL Yeni maaş: 84.879 TL Mühendis (1/4) Eski maaş: 96.211 TL Yeni maaş: 109.219 TL

7 /10 Teknisyen (11/1) Eski maaş: 66.870 TL Yeni maaş: 75.911 TL Profesör (1/4) Eski maaş: 135.089 TL Yeni maaş: 153.353 TL Araştırma Görevlisi (7/1) Eski maaş: 90.568 TL Yeni maaş: 102.813 TL Vaiz (1/4) Eski maaş: 76.653 TL Yeni maaş: 87.016 TL Avukat Eski maaş: 90.000 TL Yeni maaş: 102.168 TL

8 /10 Memur emeklilerinin yeni aylıkları Müsteşar (1/1) Eski aylık: 98.784 TL Yeni aylık: 112.140 TL Genel Müdür (1/1) Eski aylık: 87.541 TL Yeni aylık: 99.377 TL Şube Müdürü (1/4) Eski aylık: 34.955 TL Yeni aylık: 39.681 TL Memur (1/4) Eski aylık: 27.584 TL Yeni aylık: 31.313 TL Öğretmen (1/4) Eski aylık: 41.321 TL Yeni aylık: 46.908 TL

9 /10 Kaymakam (1. Sınıf 1/4) Eski aylık: 58.010 TL Yeni aylık: 65.853 TL Başkomiser (1/4) Eski aylık: 42.175 TL Yeni aylık: 47.877 TL Polis Memuru (1/4) Eski aylık: 41.484 TL Yeni aylık: 47.093 TL Hemşire (Lisans 1/4) Eski aylık: 41.321 TL Yeni aylık: 46.908 TL