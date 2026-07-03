BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026! BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? meb.gov.tr

Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim alma hayali kuran binlerce öğrenci ve velinin beklediği sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sorgulama ekranına yönelirken "BİLSEM sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?" sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

1 /4 BİLSEM bireysel değerlendirme sürecinde beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla 2026 yılı mülakat sonuçları erişime açıldı. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sonuçlarını sorgulamaya başladı. Gözler şimdi MEB'in sonuç ekranı ile itiraz takvimine çevrildi.

2 /4 MEB BİLSEM 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB BİLSEM 2026 sonuçları açıklandı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi; 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki bireysel değerlendirme süreci tamamlandı.

3 /4 Değerlendirmeler sonucunda BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu il ve ilçelerin sorumluluk alanındaki bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptırabilecek.