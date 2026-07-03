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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2026: Emeklinin temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2026: Emeklinin temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı

17:453/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylardır beklediği temmuz maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte kesinleşti. Böylece yılın ilk altı aylık enflasyon oranı doğrultusunda kök emekli aylıklarına uygulanacak zam netlik kazanırken, milyonlarca emekli yeni maaşını hesaplamaya başladı. Zam oranının açıklanmasının ardından gözler bu kez en düşük emekli aylığına çevrildi. Hükümetin taban aylıkta yeni bir artış için hazırlık yaptığı belirtilirken, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması bekleniyor. Kök maaşı düşük olduğu için en düşük emekli aylığını alan vatandaşlar ise yeni taban maaşın kaç liraya yükseleceğini, düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini ve zam farklarının hesaplara hangi tarihte yatırılacağını yakından takip ediyor.

Temmuz ayı emekli maaşı zammında beklenen tablo ortaya çıktı. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı altı aylık zam oranı kesinleşirken, kök maaşlara uygulanacak artış da resmiyet kazandı. Ancak milyonlarca emekli için süreç bununla sınırlı kalmıyor. Özellikle en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar, taban maaşta yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ekonomi yönetiminin en düşük emekli aylığı konusunda hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, gözler Meclis'te atılacak adımlara çevrildi. Emekliler hem zamlı kök maaşlarını hem de yeni taban aylığın kaç liraya çıkarılacağını araştırmayı sürdürüyor.

Emekli zammı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17,76 zam alacak: En düşük maaşta yeni hesap ortaya çıktı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği temmuz zammı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yapılacak zam oranı da kesinleşmiş oldu.

6 aylık enflasyon yüzde 17,76 oldu

TÜİK verilerine göre ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18, mayıs ayında yüzde 1,71 ve haziran ayında yüzde 0,99 enflasyon gerçekleşti. Böylece ocak-haziran dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 17,76 oldu. İlk 5 aylık dönemde kesinleşen yüzde 16,61'lik artışa haziran ayı verisinin de eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17,76 olarak kesinleşti.

Zam kök aylıklara ve ek ödemelere yansıyacak

Temmuz zammı emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylıktaki artışla birlikte yüzde 4 veya yüzde 5 oranındaki ek ödeme tutarları da otomatik olarak yükselecek. Emeklilerin banka hesaplarına yatırılan toplam aylık tutarı da buna göre yeniden hesaplanacak.

En düşük emekli maaşı için gözler Meclis'te

Mevcut uygulamada en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak ödeniyor. Bu tutarın artırılması için yasal düzenleme gerekiyor. En düşük emekli aylığında da 6 aylık enflasyon oranının esas alınması halinde taban aylığın 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ancak bu artışın yürürlüğe girmesi için TBMM'de yasal düzenlemenin kabul edilmesi gerekiyor.

Zamlı maaşlar bu ay ödenecek

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı kök aylıklarını ve artırılan ek ödemelerini temmuz ayı ödeme döneminde hesaplarında görecek. Taban aylık düzenlemesinin maaş ödeme takvimine yetişmesi halinde, kapsamdaki emeklilere ödemeler yeni taban aylık üzerinden yapılacak. Düzenlemenin daha sonra yürürlüğe girmesi durumunda ise maaşlar önce mevcut taban aylık üzerinden yatırılacak, ardından oluşacak fark tutarları hak sahiplerinin hesaplarına ayrıca ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam sonrası ne kadar maaş alacak?


20.000 TL

Eski maaş: 20.000 TL

Yeni maaş: 23.552 TL


21.000 TL

Eski maaş: 21.000 TL

Yeni maaş: 24.730 TL


22.000 TL

Eski maaş: 22.000 TL

Yeni maaş: 25.907 TL


23.000 TL

Eski maaş: 23.000 TL

Yeni maaş: 27.085 TL


24.000 TL

Eski maaş: 24.000 TL

Yeni maaş: 28.262 TL


25.000 TL

Eski maaş: 25.000 TL

Yeni maaş: 29.440 TL


26.000 TL

Eski maaş: 26.000 TL

Yeni maaş: 30.618 TL


27.000 TL

Eski maaş: 27.000 TL

Yeni maaş: 31.795 TL


28.000 TL

Eski maaş: 28.000 TL

Yeni maaş: 32.973 TL

29.000 TL

Eski maaş: 29.000 TL

Yeni maaş: 34.150 TL


30.000 TL

Eski maaş: 30.000 TL

Yeni maaş: 35.328 TL


31.000 TL

Eski maaş: 31.000 TL

Yeni maaş: 36.506 TL


32.000 TL

Eski maaş: 32.000 TL

Yeni maaş: 37.683 TL


33.000 TL

Eski maaş: 33.000 TL

Yeni maaş: 38.861 TL


34.000 TL

Eski maaş: 34.000 TL

Yeni maaş: 40.038 TL


35.000 TL

Eski maaş: 35.000 TL

Yeni maaş: 41.216 TL


36.000 TL

Eski maaş: 36.000 TL

Yeni maaş: 42.394 TL


37.000 TL

Eski maaş: 37.000 TL

Yeni maaş: 43.571 TL


38.000 TL

Eski maaş: 38.000 TL

Yeni maaş: 44.749 TL

39.000 TL

Eski maaş: 39.000 TL

Yeni maaş: 45.926 TL


40.000 TL

Eski maaş: 40.000 TL

Yeni maaş: 47.104 TL


41.000 TL

Eski maaş: 41.000 TL

Yeni maaş: 48.282 TL


42.000 TL

Eski maaş: 42.000 TL

Yeni maaş: 49.459 TL


43.000 TL

Eski maaş: 43.000 TL

Yeni maaş: 50.637 TL


44.000 TL

Eski maaş: 44.000 TL

Yeni maaş: 51.814 TL


45.000 TL

Eski maaş: 45.000 TL

Yeni maaş: 52.992 TL

46.000 TL

Eski maaş: 46.000 TL

Yeni maaş: 54.170 TL


47.000 TL

Eski maaş: 47.000 TL

Yeni maaş: 55.347 TL


48.000 TL

Eski maaş: 48.000 TL

Yeni maaş: 56.525 TL


49.000 TL

Eski maaş: 49.000 TL

Yeni maaş: 57.702 TL


50.000 TL

Eski maaş: 50.000 TL

Yeni maaş: 58.880 TL


51.000 TL

Eski maaş: 51.000 TL

Yeni maaş: 60.058 TL


52.000 TL

Eski maaş: 52.000 TL

Yeni maaş: 61.235 TL


53.000 TL

Eski maaş: 53.000 TL

Yeni maaş: 62.413 TL

54.000 TL

Eski maaş: 54.000 TL

Yeni maaş: 63.590 TL


55.000 TL

Eski maaş: 55.000 TL

Yeni maaş: 64.768 TL


56.000 TL

Eski maaş: 56.000 TL

Yeni maaş: 65.946 TL


57.000 TL

Eski maaş: 57.000 TL

Yeni maaş: 67.123 TL


58.000 TL

Eski maaş: 58.000 TL

Yeni maaş: 68.301 TL


59.000 TL

Eski maaş: 59.000 TL

Yeni maaş: 69.478 TL


60.000 TL

Eski maaş: 60.000 TL

Yeni maaş: 70.656 TL


62.000 TL

Eski maaş: 62.000 TL

Yeni maaş: 73.011 TL


63.000 TL

Eski maaş: 63.000 TL

Yeni maaş: 74.189 TL

64.000 TL

Eski maaş: 64.000 TL

Yeni maaş: 75.366 TL


65.000 TL

Eski maaş: 65.000 TL

Yeni maaş: 76.544 TL


66.000 TL

Eski maaş: 66.000 TL

Yeni maaş: 77.722 TL


67.000 TL

Eski maaş: 67.000 TL

Yeni maaş: 78.899 TL


68.000 TL

Eski maaş: 68.000 TL

Yeni maaş: 80.077 TL


69.000 TL

Eski maaş: 69.000 TL

Yeni maaş: 81.254 TL


70.000 TL

Eski maaş: 70.000 TL

Yeni maaş: 82.432 TL


71.000 TL

Eski maaş: 71.000 TL

Yeni maaş: 83.610 TL


72.000 TL

Eski maaş: 72.000 TL

Yeni maaş: 84.787 TL

73.000 TL

Eski maaş: 73.000 TL

Yeni maaş: 85.965 TL


74.000 TL

Eski maaş: 74.000 TL

Yeni maaş: 87.142 TL


75.000 TL

Eski maaş: 75.000 TL

Yeni maaş: 88.320 TL


76.000 TL

Eski maaş: 76.000 TL

Yeni maaş: 89.498 TL


77.000 TL

Eski maaş: 77.000 TL

Yeni maaş: 90.675 TL


78.000 TL

Eski maaş: 78.000 TL

Yeni maaş: 91.853 TL


79.000 TL

Eski maaş: 79.000 TL

Yeni maaş: 93.030 TL


80.000 TL

Eski maaş: 80.000 TL

Yeni maaş: 94.208 TL


81.000 TL

Eski maaş: 81.000 TL

Yeni maaş: 95.386 TL


82.000 TL

Eski maaş: 82.000 TL

Yeni maaş: 96.563 TL

83.000 TL

Eski maaş: 83.000 TL

Yeni maaş: 97.741 TL


84.000 TL

Eski maaş: 84.000 TL

Yeni maaş: 98.918 TL


85.000 TL

Eski maaş: 85.000 TL

Yeni maaş: 100.096 TL


86.000 TL

Eski maaş: 86.000 TL

Yeni maaş: 101.274 TL


87.000 TL

Eski maaş: 87.000 TL

Yeni maaş: 102.451 TL


88.000 TL

Eski maaş: 88.000 TL

Yeni maaş: 103.629 TL


89.000 TL

Eski maaş: 89.000 TL

Yeni maaş: 104.806 TL


90.000 TL

Eski maaş: 90.000 TL

Yeni maaş: 105.984 TL

91.000 TL

Eski maaş: 91.000 TL

Yeni maaş: 107.162 TL


92.000 TL

Eski maaş: 92.000 TL

Yeni maaş: 108.339 TL


93.000 TL

Eski maaş: 93.000 TL

Yeni maaş: 109.517 TL


94.000 TL

Eski maaş: 94.000 TL

Yeni maaş: 110.694 TL


95.000 TL

Eski maaş: 95.000 TL

Yeni maaş: 111.872 TL


96.000 TL

Eski maaş: 96.000 TL

Yeni maaş: 113.050 TL


97.000 TL

Eski maaş: 97.000 TL

Yeni maaş: 114.227 TL


98.000 TL

Eski maaş: 98.000 TL

Yeni maaş: 115.405 TL


99.000 TL

Eski maaş: 99.000 TL

Yeni maaş: 116.582 TL

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