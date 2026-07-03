SSK, BAĞ-KUR EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2026: Emeklinin temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylardır beklediği temmuz maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte kesinleşti. Böylece yılın ilk altı aylık enflasyon oranı doğrultusunda kök emekli aylıklarına uygulanacak zam netlik kazanırken, milyonlarca emekli yeni maaşını hesaplamaya başladı. Zam oranının açıklanmasının ardından gözler bu kez en düşük emekli aylığına çevrildi. Hükümetin taban aylıkta yeni bir artış için hazırlık yaptığı belirtilirken, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması bekleniyor. Kök maaşı düşük olduğu için en düşük emekli aylığını alan vatandaşlar ise yeni taban maaşın kaç liraya yükseleceğini, düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini ve zam farklarının hesaplara hangi tarihte yatırılacağını yakından takip ediyor.
Temmuz ayı emekli maaşı zammında beklenen tablo ortaya çıktı. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı altı aylık zam oranı kesinleşirken, kök maaşlara uygulanacak artış da resmiyet kazandı. Ancak milyonlarca emekli için süreç bununla sınırlı kalmıyor. Özellikle en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar, taban maaşta yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ekonomi yönetiminin en düşük emekli aylığı konusunda hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, gözler Meclis'te atılacak adımlara çevrildi. Emekliler hem zamlı kök maaşlarını hem de yeni taban aylığın kaç liraya çıkarılacağını araştırmayı sürdürüyor.
Emekli zammı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17,76 zam alacak: En düşük maaşta yeni hesap ortaya çıktı
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği temmuz zammı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yapılacak zam oranı da kesinleşmiş oldu.
6 aylık enflasyon yüzde 17,76 oldu
TÜİK verilerine göre ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18, mayıs ayında yüzde 1,71 ve haziran ayında yüzde 0,99 enflasyon gerçekleşti. Böylece ocak-haziran dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 17,76 oldu. İlk 5 aylık dönemde kesinleşen yüzde 16,61'lik artışa haziran ayı verisinin de eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17,76 olarak kesinleşti.
Zam kök aylıklara ve ek ödemelere yansıyacak
Temmuz zammı emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylıktaki artışla birlikte yüzde 4 veya yüzde 5 oranındaki ek ödeme tutarları da otomatik olarak yükselecek. Emeklilerin banka hesaplarına yatırılan toplam aylık tutarı da buna göre yeniden hesaplanacak.
En düşük emekli maaşı için gözler Meclis'te
Mevcut uygulamada en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak ödeniyor. Bu tutarın artırılması için yasal düzenleme gerekiyor. En düşük emekli aylığında da 6 aylık enflasyon oranının esas alınması halinde taban aylığın 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ancak bu artışın yürürlüğe girmesi için TBMM'de yasal düzenlemenin kabul edilmesi gerekiyor.
Zamlı maaşlar bu ay ödenecek
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı kök aylıklarını ve artırılan ek ödemelerini temmuz ayı ödeme döneminde hesaplarında görecek. Taban aylık düzenlemesinin maaş ödeme takvimine yetişmesi halinde, kapsamdaki emeklilere ödemeler yeni taban aylık üzerinden yapılacak. Düzenlemenin daha sonra yürürlüğe girmesi durumunda ise maaşlar önce mevcut taban aylık üzerinden yatırılacak, ardından oluşacak fark tutarları hak sahiplerinin hesaplarına ayrıca ödenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam sonrası ne kadar maaş alacak?
20.000 TL
Eski maaş: 20.000 TL
Yeni maaş: 23.552 TL
21.000 TL
Eski maaş: 21.000 TL
Yeni maaş: 24.730 TL
22.000 TL
Eski maaş: 22.000 TL
Yeni maaş: 25.907 TL
23.000 TL
Eski maaş: 23.000 TL
Yeni maaş: 27.085 TL
24.000 TL
Eski maaş: 24.000 TL
Yeni maaş: 28.262 TL
25.000 TL
Eski maaş: 25.000 TL
Yeni maaş: 29.440 TL
26.000 TL
Eski maaş: 26.000 TL
Yeni maaş: 30.618 TL
27.000 TL
Eski maaş: 27.000 TL
Yeni maaş: 31.795 TL
28.000 TL
Eski maaş: 28.000 TL
Yeni maaş: 32.973 TL
29.000 TL
Eski maaş: 29.000 TL
Yeni maaş: 34.150 TL
30.000 TL
Eski maaş: 30.000 TL
Yeni maaş: 35.328 TL
31.000 TL
Eski maaş: 31.000 TL
Yeni maaş: 36.506 TL
32.000 TL
Eski maaş: 32.000 TL
Yeni maaş: 37.683 TL
33.000 TL
Eski maaş: 33.000 TL
Yeni maaş: 38.861 TL
34.000 TL
Eski maaş: 34.000 TL
Yeni maaş: 40.038 TL
35.000 TL
Eski maaş: 35.000 TL
Yeni maaş: 41.216 TL
36.000 TL
Eski maaş: 36.000 TL
Yeni maaş: 42.394 TL
37.000 TL
Eski maaş: 37.000 TL
Yeni maaş: 43.571 TL
38.000 TL
Eski maaş: 38.000 TL
Yeni maaş: 44.749 TL
39.000 TL
Eski maaş: 39.000 TL
Yeni maaş: 45.926 TL
40.000 TL
Eski maaş: 40.000 TL
Yeni maaş: 47.104 TL
41.000 TL
Eski maaş: 41.000 TL
Yeni maaş: 48.282 TL
42.000 TL
Eski maaş: 42.000 TL
Yeni maaş: 49.459 TL
43.000 TL
Eski maaş: 43.000 TL
Yeni maaş: 50.637 TL
44.000 TL
Eski maaş: 44.000 TL
Yeni maaş: 51.814 TL
45.000 TL
Eski maaş: 45.000 TL
Yeni maaş: 52.992 TL
46.000 TL
Eski maaş: 46.000 TL
Yeni maaş: 54.170 TL
47.000 TL
Eski maaş: 47.000 TL
Yeni maaş: 55.347 TL
48.000 TL
Eski maaş: 48.000 TL
Yeni maaş: 56.525 TL
49.000 TL
Eski maaş: 49.000 TL
Yeni maaş: 57.702 TL
50.000 TL
Eski maaş: 50.000 TL
Yeni maaş: 58.880 TL
51.000 TL
Eski maaş: 51.000 TL
Yeni maaş: 60.058 TL
52.000 TL
Eski maaş: 52.000 TL
Yeni maaş: 61.235 TL
53.000 TL
Eski maaş: 53.000 TL
Yeni maaş: 62.413 TL
54.000 TL
Eski maaş: 54.000 TL
Yeni maaş: 63.590 TL
55.000 TL
Eski maaş: 55.000 TL
Yeni maaş: 64.768 TL
56.000 TL
Eski maaş: 56.000 TL
Yeni maaş: 65.946 TL
57.000 TL
Eski maaş: 57.000 TL
Yeni maaş: 67.123 TL
58.000 TL
Eski maaş: 58.000 TL
Yeni maaş: 68.301 TL
59.000 TL
Eski maaş: 59.000 TL
Yeni maaş: 69.478 TL
60.000 TL
Eski maaş: 60.000 TL
Yeni maaş: 70.656 TL
62.000 TL
Eski maaş: 62.000 TL
Yeni maaş: 73.011 TL
63.000 TL
Eski maaş: 63.000 TL
Yeni maaş: 74.189 TL
64.000 TL
Eski maaş: 64.000 TL
Yeni maaş: 75.366 TL
65.000 TL
Eski maaş: 65.000 TL
Yeni maaş: 76.544 TL
66.000 TL
Eski maaş: 66.000 TL
Yeni maaş: 77.722 TL
67.000 TL
Eski maaş: 67.000 TL
Yeni maaş: 78.899 TL
68.000 TL
Eski maaş: 68.000 TL
Yeni maaş: 80.077 TL
69.000 TL
Eski maaş: 69.000 TL
Yeni maaş: 81.254 TL
70.000 TL
Eski maaş: 70.000 TL
Yeni maaş: 82.432 TL
71.000 TL
Eski maaş: 71.000 TL
Yeni maaş: 83.610 TL
72.000 TL
Eski maaş: 72.000 TL
Yeni maaş: 84.787 TL
73.000 TL
Eski maaş: 73.000 TL
Yeni maaş: 85.965 TL
74.000 TL
Eski maaş: 74.000 TL
Yeni maaş: 87.142 TL
75.000 TL
Eski maaş: 75.000 TL
Yeni maaş: 88.320 TL
76.000 TL
Eski maaş: 76.000 TL
Yeni maaş: 89.498 TL
77.000 TL
Eski maaş: 77.000 TL
Yeni maaş: 90.675 TL
78.000 TL
Eski maaş: 78.000 TL
Yeni maaş: 91.853 TL
79.000 TL
Eski maaş: 79.000 TL
Yeni maaş: 93.030 TL
80.000 TL
Eski maaş: 80.000 TL
Yeni maaş: 94.208 TL
81.000 TL
Eski maaş: 81.000 TL
Yeni maaş: 95.386 TL
82.000 TL
Eski maaş: 82.000 TL
Yeni maaş: 96.563 TL
83.000 TL
Eski maaş: 83.000 TL
Yeni maaş: 97.741 TL
84.000 TL
Eski maaş: 84.000 TL
Yeni maaş: 98.918 TL
85.000 TL
Eski maaş: 85.000 TL
Yeni maaş: 100.096 TL
86.000 TL
Eski maaş: 86.000 TL
Yeni maaş: 101.274 TL
87.000 TL
Eski maaş: 87.000 TL
Yeni maaş: 102.451 TL
88.000 TL
Eski maaş: 88.000 TL
Yeni maaş: 103.629 TL
89.000 TL
Eski maaş: 89.000 TL
Yeni maaş: 104.806 TL
90.000 TL
Eski maaş: 90.000 TL
Yeni maaş: 105.984 TL
91.000 TL
Eski maaş: 91.000 TL
Yeni maaş: 107.162 TL
92.000 TL
Eski maaş: 92.000 TL
Yeni maaş: 108.339 TL
93.000 TL
Eski maaş: 93.000 TL
Yeni maaş: 109.517 TL
94.000 TL
Eski maaş: 94.000 TL
Yeni maaş: 110.694 TL
95.000 TL
Eski maaş: 95.000 TL
Yeni maaş: 111.872 TL
96.000 TL
Eski maaş: 96.000 TL
Yeni maaş: 113.050 TL
97.000 TL
Eski maaş: 97.000 TL
Yeni maaş: 114.227 TL
98.000 TL
Eski maaş: 98.000 TL
Yeni maaş: 115.405 TL
99.000 TL
Eski maaş: 99.000 TL
Yeni maaş: 116.582 TL