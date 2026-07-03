Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması: ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz

İran'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması: ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz

11:523/07/2026, Cuma
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Muhammed Bakır Kalibaf
Muhammed Bakır Kalibaf

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, “Hürmüz Boğazı’nın yönetimi konusunda kararlıyız, ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

İran
Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kalibaf’ın İran’ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak için Tahran’a giden Çin heyeti ile görüştüğü bildirildi.

Çin’in, İran’ın zor zamanlarında yanında olduğunu İran’ın da savaş ve ateşkes süreci boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak Çin gemilerine kolaylık sağladığını aktaran Kalibaf,
"ABD’nin tek yönlü politikaları karşısında İran ile Çin arasında siyasi ve ekonomik alanlarda yakın ilişki oldukça önemlidir"
ifadelerini kullandı.

Kalibaf, Hürmüz Boğazı’nın yönetimi konusunda kararlı olduklarını kaydederek, “ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.





#i̇ran
#hürmüz boğazı
#abd
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026 meb.gov.tr! BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte BİLSEM kesin kayıt tarihleri...