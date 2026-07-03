İran'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması: ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz

İran

Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kalibaf’ın İran’ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak için Tahran’a giden Çin heyeti ile görüştüğü bildirildi.