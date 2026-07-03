En düşük emekli aylığı belli oluyor: Kanun teklifi Meclis'te

TBMM (Arşiv)
AK Parti en düşük emekli aylığında artışı öngören kanun teklifini bugün saat 12.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Buna göre en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL olması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 32,03 seviyesinde hesaplandı.
Haziran verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk altı ayındaki kümülatif enflasyon artışı yüzde 17,76'ya ulaştı.
Teklif Meclis'te
Teklif Meclis'te
AK Parti
'nin, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi saat 12.00'de TBMM'ye sunuldu.
Buna göre en düşük emekli maaşı
23 bin 552 TL
oluyor.
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