En düşük emekli aylığı belli oluyor: Kanun teklifi Meclis'te

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),

haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 32,03 seviyesinde hesaplandı.