Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.





Buna göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 0,99 , yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak kayıtlara geçti.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, haziran ayına ilişkin TÜFE beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak öngörülmüştü.













İşte TÜİK tarafından açıklanan rakalamlar;





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. TÜFE’deki (2025=100) değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,03 artış olarak gerçekleşti.





TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 35,45 arttı





En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 35,45 artış, ulaştırmada yüzde 31,15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,14 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61, ulaştırmada 5,19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,92 yüzde puan oldu.





TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 0,17 arttı





En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,17 artış, ulaştırmada yüzde 0,05 azalış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,30 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,04, ulaştırmada -0,01 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.





Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 31,18 arttı, aylık yüzde 1,66 arttı





İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,18 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artış olarak gerçekleşti.





Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların maaşlara yansıyacak zam oranı belli oldu.





Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 13,52 oranında zam yapılacak.





SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 17,76 oranında zam yapılacak.





Geçtiğimiz aylarda rakamlar nasıldı?





Son aylarda açıklanan enflasyon verileri şu şekilde gerçekleşti:





Mayıs ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda ise yüzde 32,61 olarak kaydedildi.

Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayında fiyatlar aylık yüzde 1,94 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 30,84 olarak hesaplandı.

Şubat ayında ise aylık enflasyon yüzde 2,96, yıllık enflasyon oranı yüzde 31,53 olarak açıklandı.



