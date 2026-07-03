2026 yılının altıncı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Haziran ayında yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, haziran ayına ilişkin TÜFE beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak öngörülmüştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. TÜFE’deki (2025=100) değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,03 artış olarak gerçekleşti.
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 35,45 artış, ulaştırmada yüzde 31,15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,14 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61, ulaştırmada 5,19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,92 yüzde puan oldu.
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,17 artış, ulaştırmada yüzde 0,05 azalış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,30 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,04, ulaştırmada -0,01 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,18 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artış olarak gerçekleşti.
- SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 17,76 oranında zam yapılacak.