Emekli maaşlarında temmuz zammını belirleyecek kritik süreçte sona gelindi. Yaklaşık 17 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Açıklanacak son veriyle birlikte yılın ilk altı aylık enflasyonu kesinleşecek ve emeklilerin maaşlarına uygulanacak zam oranı resmiyet kazanacak. İlk beş aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri önemli bir artışı garantilerken, memur emeklileri için enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı da son kez hesaplanacak. Bunun yanında en düşük emekli maaşına ilişkin olası düzenleme, refah payı beklentileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları da gündemdeki yerini koruyor. Piyasa beklentileri doğrultusunda zam oranının yüzde 18 seviyelerine yaklaşabileceği değerlendirilirken, emekliler yeni maaşlarını şimdiden hesaplamaya başladı.