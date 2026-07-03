Temmuz ayında milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek zam oranı için artık son saatlere girildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacağı maaş artışı kesinleşecek. İlk 5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda önemli bir zam oranını şimdiden garantileyen emekliler, son enflasyon rakamıyla birlikte hesapların netleşmesini bekliyor. Aynı zamanda memur emeklilerinin enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı da kesinlik kazanacak. Gözler bir yandan enflasyon verisine çevrilirken, diğer yandan en düşük emekli maaşına yönelik olası yasal düzenleme ve hükümet kanadından gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile ekonomistlerin tahminleri, 6 aylık zam oranının yüzde 18'e yaklaşabileceğine işaret ederken, milyonlarca vatandaş "Emekli maaşı ne kadar artacak?", "En düşük emekli aylığı yükselecek mi?" ve "Temmuz zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?" sorularına yanıt arıyor.
Emekli maaşlarında temmuz zammını belirleyecek kritik süreçte sona gelindi. Yaklaşık 17 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Açıklanacak son veriyle birlikte yılın ilk altı aylık enflasyonu kesinleşecek ve emeklilerin maaşlarına uygulanacak zam oranı resmiyet kazanacak. İlk beş aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri önemli bir artışı garantilerken, memur emeklileri için enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı da son kez hesaplanacak. Bunun yanında en düşük emekli maaşına ilişkin olası düzenleme, refah payı beklentileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları da gündemdeki yerini koruyor. Piyasa beklentileri doğrultusunda zam oranının yüzde 18 seviyelerine yaklaşabileceği değerlendirilirken, emekliler yeni maaşlarını şimdiden hesaplamaya başladı.
EMEKLİ KÖK MAAŞI ARTACAK MI?
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle zamlanacak. Ekonomistlerin beklentisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,81, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 13,56 oranında zam yapılması öngörülüyor. Önceki dönemlerde en düşük emekli maaşı alanların kök maaşları da ortaya çıkan oran dahilinde artışa gidilmişti. 2026 Temmuz emekli emekli maaş zammı henüz netlik kazanmadığı için en düşük emekli aylığında da tutar netleşmedi. Temmuz ayı en düşük emekli maaşı zammı gelişmelerine göre kök maaş artışı durumu da netlik kazanacak.
YENİ ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SGK 4A, 4B, 4C maaş zammında kesin oran, Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. TÜİK Aralık enflasyon verileri de 3 Temmuz 2026 Cuma günü kamuoyu ile paylaşılacak. Böylece maaş zamlarında kesin tutarlar da netleşecek.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI TEMMUZ 2026
Yılın ilk beş ayında enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 ve mayısta yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Böylece ilk beş aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,60 oldu. Bu oran doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı şimdilik yüzde 16,60 olarak kesinleşirken, nihai artış oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 1,04
Haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklenti anketine katılan 17 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 1,04 oldu. Haziran ayı enflasyonunun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranının yüzde 17,81’e ulaşması bekleniyor.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, BU AY NE KADAR YATACAK?
Maaşlara yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle de yeni maaşlar hesaplara yatırılıyor. Bununla birlikte emekli aylıkları her ay tahsis numarasına göre belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Zamlı emekli maaşlarının da Temmuz ayında yatırılması bekleniyor.