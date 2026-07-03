Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu: İşte konut ve iş yerleri için TEFE-TÜFE'ye göre yeni kira artış hesaplaması

Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu: İşte konut ve iş yerleri için TEFE-TÜFE'ye göre yeni kira artış hesaplaması

09:463/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayında tüketici enflasyonu yıllık yüzde 32,11, aylık yüzde 0,99 oldu. Buna göre temmuz ayı kira artış oranı ise yüzde 32,03 olarak belirlendi. Temmuz ayında kira sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanacak yasal zam oranı, 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirlenecek. Peki, Temmuz 2026 kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Haziran ayında tüketici enflasyonu yıllık yüzde 32,11, aylık yüzde 0,99 oldu.

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının beklediği Temmuz 2026 kira artış oranı netleşti. 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı yüzde 32,03 oldu.

Mevcut düzenlemeye göre kira artışlarında esas alınan veri, 12 aylık TÜFE ortalaması olarak uygulanıyor. Taraflar, bu oranı aşmamak kaydıyla yeni kira bedelini belirleyebiliyor.

Haziran ayı kira artış oranı ne kadar olmuştu?

Geçtiğimiz ay kira sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanan yasal artış oranı yüzde 32,24 olarak belirlenmişti. Bu oran, mayıs ayı enflasyon verileri dikkate alınarak hesaplanmış ve hem konut hem de iş yeri kiralarında tavan zam oranı olarak uygulanmıştı.

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira zamlarının hesaplanmasında temel kriter, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında belirlenen 12 aylık ortalama TÜFE verisi oluyor. Söz konusu oran, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami zam sınırını oluşturuyor. 1 Temmuz 2024 tarihinde yüzde 25'lik kira artış sınırının sona ermesiyle birlikte, kira zamları yeniden tamamen TÜFE ortalamasına göre hesaplanmaya başladı.

Kira artış oranı örnek hesaplama

Kira artış hesabında kira bedeli, açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre hesaplanıyor. Taraflar, yasal üst sınırı aşmamak şartıyla yeni kira tutarını belirleyebiliyor.

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

Kira artış oranı: %32,03

Artış tutarı: 9,609 TL

Yeni aylık kira bedeli: 39,609 tl


#kira zam oranı
#TÜİK
#Temmuz ayı kira artış oranı 2026
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖĞRETMEN MAAŞLARI SON DAKİKA NE KADAR OLDU? Temmuz ayı öğretmen maaşı ne kadar zamlanacak? En düşük öğretmen maaşı