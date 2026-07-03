Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayında tüketici enflasyonu yıllık yüzde 32,11, aylık yüzde 0,99 oldu. Buna göre temmuz ayı kira artış oranı ise yüzde 32,03 olarak belirlendi. Temmuz ayında kira sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanacak yasal zam oranı, 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirlenecek. Peki, Temmuz 2026 kira artış oranı nasıl hesaplanır?

1 /6 Haziran ayında tüketici enflasyonu yıllık yüzde 32,11, aylık yüzde 0,99 oldu.

2 /6 Milyonlarca ev sahibi ve kiracının beklediği Temmuz 2026 kira artış oranı netleşti. 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı yüzde 32,03 oldu.

3 /6 Mevcut düzenlemeye göre kira artışlarında esas alınan veri, 12 aylık TÜFE ortalaması olarak uygulanıyor. Taraflar, bu oranı aşmamak kaydıyla yeni kira bedelini belirleyebiliyor.

4 /6 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar olmuştu? Geçtiğimiz ay kira sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanan yasal artış oranı yüzde 32,24 olarak belirlenmişti. Bu oran, mayıs ayı enflasyon verileri dikkate alınarak hesaplanmış ve hem konut hem de iş yeri kiralarında tavan zam oranı olarak uygulanmıştı.

5 /6 Kira artış oranı nasıl hesaplanır? Kira zamlarının hesaplanmasında temel kriter, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında belirlenen 12 aylık ortalama TÜFE verisi oluyor. Söz konusu oran, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami zam sınırını oluşturuyor. 1 Temmuz 2024 tarihinde yüzde 25'lik kira artış sınırının sona ermesiyle birlikte, kira zamları yeniden tamamen TÜFE ortalamasına göre hesaplanmaya başladı.