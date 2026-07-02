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Tarladan servet çıkıyor: Bayburt'ta ilk kez denendi, kilosu 13 bin lira oldu

Tarladan servet çıkıyor: Bayburt'ta ilk kez denendi, kilosu 13 bin lira oldu

23:102/07/2026, Perşembe
IHA
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Bayburt’ta tarımsal çeşitliliği artırmak için ilk kez toprakla buluşturulan alternatif ürünün hasadında geri sayım bitti. İlaçtan dondurma sanayisine kadar kapış kapış giden ve kurutulmuşunun kilo fiyatı tam 13 bin liraya kadar tırmanan bu hazine, üreticisine adeta servet kazandırıyor.

İlde ilk kez üretimi yapılan salep, yüksek ekonomik değeriyle üreticilere yeni gelir kapısı sunuyor.

Hasat edilen salep yumruları, kurutma ve işleme süreçlerinin ardından yeniden üretimde kullanılacak.

Son yıllarda talep gören salebin, Bayburt’taki üretim alanlarının ilerleyen dönemde genişlemesi bekleniyor.

Salep üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte ilin tarımsal üretim deseninin çeşitlenmesi ve üreticilerin katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi amaçlanıyor.


Özellikle ilaç sanayisinde, yapıştırıcı ve dondurma yapımında kullanılan salebin kilosu 2 bin ila 3 bin lira arasında alıcı bulurken, kurutulmuş salebin kilo fiyatı ise 13 bin liraya kadar çıkıyor.

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