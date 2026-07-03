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Akaryakıtta tabela değişti: İndirimi gece yarısı pompaya yansıdı... İşte il il güncel fiyatlar

Akaryakıtta tabela değişti: İndirimi gece yarısı pompaya yansıdı... İşte il il güncel fiyatlar

09:133/07/2026, Cuma
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Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin normale dönmesi ve bölgedeki gerilimin azalması, küresel petrol piyasasında fiyatların geri çekilmesini sağladı. Brent petrolde savaş kaynaklı risk priminin düşmesi, akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. Cuma gününden itibaren LPG'nin litre fiyatında indirime gidilirken, sürücüler güncel pompa fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 3 Temmuz 2026 itibarıyla akaryakıtta son durum...

Jeopolitik ve ekonomik gelişmelerle birlikte akaryakıt fiyatlarında da değişim sürüyor.


LPG'nin litre fiyatı düştü


LPG kullanan araç sahiplerini sevindiren indirim yürürlüğe girdi. 3 Temmuz Cuma günü itibarıyla otogazın litre fiyatında 80 kuruşluk indirime gidildi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompalara yansıdı.


3 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları


İndirimin ardından 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla oluşan güncel akaryakıt fiyatları şöyle...


İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.77 TL/LT

Motorin: 64.61 TL/LT

LPG: 31.19 TL/LT


İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.59 TL/LT

Motorin: 64.43 TL/LT

LPG: 30.59 TL/LT





ANKARA

Benzin: 63.72 TL/LT

Motorin: 65.68 TL/LT

LPG: 31.19 TL/LT


İZMİR

Benzin: 63.98 TL/LT

Motorin: 65.96 TL/LT

LPG: 30.99 TL/LT



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