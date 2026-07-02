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Hindistan'dan WhatsApp'ın yeni özelliğinin siber suçları artırabileceği uyarısı

Hindistan'dan WhatsApp'ın yeni özelliğinin siber suçları artırabileceği uyarısı

14:162/07/2026, Perşembe
AA
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Hindistan hükümeti, WhatsApp'ın "kullanıcı adı" özelliğinin çevrim içi dolandırıcılık riskini artırabileceği uyarısında bulunarak, gerekli görüşmeler sonuçlanıncaya kadar ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'dan özelliği ülkede kullanıma sunmamasını istedi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından Meta'ya gönderilen bildiride, WhatsApp kullanıcılarının telefon numaralarını paylaşmadan yalnızca kullanıcı adlarıyla iletişim kurmasına olanak sağlayacak yeni özelliğin, siber suçları artırabileceği ifade edildi.

Meta'dan, çevrim içi dolandırıcılık gibi siber suçlara karşı nasıl önlemler alınacağı hakkında açıklama ve konuyla ilgili istişare süreci tamamlanana kadar özelliğin Hindistan'da kullanıma sunulmaması istendi.

Dünya genelindeki WhatsApp kullanıcılarına sunulması planlanan özellik kapsamında kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşmadan belirledikleri kullanıcı adları üzerinden mesajlaşabilecek.




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