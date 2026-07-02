Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: Yeni fiyatlar 394 bin liraya kadar fırladı

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) , Temmuz 2026 döneminde uygulanacak zorunlu trafik sigortası primlerini duyurdu. Yeni tarifeyle birlikte tüm araç gruplarında primler yüzde 4 oranında artırıldı.

Buna göre İstanbul'da otomobilini dördüncü basamaktan sigortalatacak bir sürücünün ödeyeceği prim 18 bin 789 lira oldu. Zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan sürücüler ise denetimlerde para cezası ve aracın trafikten men edilmesi yaptırımıyla karşılaşabilecek.





Risk basamağına göre prim farkı büyüyor





İstanbul'da içten yanmalı motora sahip otomobillerde en riskli grup olan sıfırıncı basamakta prim 56 bin 367 liraya yükselirken, en düşük risk grubunu oluşturan sekizinci basamakta bu tutar 9 bin 395 lira olarak belirlendi.





Ankara'da sıfırıncı basamak primi 54 bin 772 lira, sekizinci basamak primi 9 bin 129 lira olurken; İzmir'de aynı rakamlar sırasıyla 53 bin 177 lira ve 8 bin 863 lira olarak açıklandı. Böylece en riskli sürücüler ile en düşük risk grubundakiler arasında yaklaşık 6 katlık prim farkı oluştu.





Ticari taksilerde primler 160 bin lirayı aştı





Yeni tarifeyle ticari taksilerin ödeyeceği sigorta primleri de yükseldi. İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir taksinin yıllık primi 160 bin 593 liraya çıkarken, sekizinci basamakta bu tutar 26 bin 766 lira olarak hesaplandı.





Ankara'da en yüksek prim 156 bin 48 lira, en düşük prim 26 bin 8 lira olurken; İzmir'de ise sırasıyla 151 bin 503 lira ve 25 bin 250 lira uygulanacak.

En yüksek prim otobüslerde





31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde sigorta maliyeti dikkat çekici seviyelere ulaştı. İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir otobüs için zorunlu trafik sigortası primi 394 bin 539 liraya yükselirken, sekizinci basamakta bu tutar 65 bin 757 lira olarak belirlendi.





Sigortasız araçlara ceza ve trafikten men





2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlar için 1.246 lira idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilebiliyor. Denetim sırasında sürücünün poliçesini anında yaptırması halinde bazı durumlarda aracın çekilmesi önlenebiliyor.





Sigortasız şekilde kazaya karışılması halinde ise hem 2 bin 39 lira idari yaptırım uygulanıyor hem de karşı tarafa verilen maddi zarar sürücü tarafından karşılanıyor.





Geciken her ay için ek yüzde 5 zam





Zorunlu trafik sigortasının süresinde yenilenmemesi halinde prim tutarına her 30 günlük gecikme için yüzde 5 oranında sürprim ekleniyor. Gecikme nedeniyle uygulanacak ilave artış toplamda yüzde 50'ye kadar ulaşabiliyor.











