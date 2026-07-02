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Her boş şişe 1 TL: Depozito sistemi tuttu 1 günde 1,5 milyon şişe toplandı

Her boş şişe 1 TL: Depozito sistemi tuttu 1 günde 1,5 milyon şişe toplandı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:492/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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Depozito Yönetim Sistemi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Depozito Yönetim Sistemi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan Depozito Yönetim Sistemi'ne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinelerine iade edildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda dün Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından 81 ilde hayata geçirilen DOA sistemi kapsamında, vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli kazanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk günün bilançosunu paylaştı.

Bakan Kurum, "Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık; DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak" dedi. Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre; 1 Temmuz'da DOA dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı. 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.

DOA sistemi nedir?

DOA sistemi nasıl işleyecek?

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