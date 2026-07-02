Her boş şişe 1 TL: Depozito sistemi tuttu 1 günde 1,5 milyon şişe toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda dün Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından 81 ilde hayata geçirilen DOA sistemi kapsamında, vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli kazanacak.

Bakan Kurum, "Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık; DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak" dedi. Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre; 1 Temmuz'da DOA dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı. 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.