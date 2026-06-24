DOA sistemine kayıtlı HOREKA sayısı hızla artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla ulusal entegrasyon sürecine geçiyor. Vatandaşlardan işletmelere, üreticilerden geri dönüşüm sektörüne kadar geniş bir iş birliği ağı oluşturan sistem, DOA logolu içecek ambalajlarının kontrollü şekilde toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor. Bu süreçte HOREKA işletmeleri de sistemin sahadaki yaygınlaşmasında kritik rol üstleniyor.

Oteller, restoranlar ve kafeler, her gün milyonlarca içecek ambalajının tüketildiği noktalar olarak DOA Sisteminin başarısında önemli rol oynuyor. Marketler, süpermarketler, bakkallar ve büfeler iade noktası olarak hizmet verirken, HOREKA işletmeleri de kendi bünyelerinde tüketilen DOA logolu ambalajları ayrıca biriktirerek sisteme kazandırıyor. Bu sayede ambalajların düzenli şekilde toplanması ve yeniden üretim süreçlerinde değerlendirilmesi sağlanırken, geri kazanım hedeflerine ulaşılmasına ve kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sunuluyor.

Nurullah Öztürk: "Türkiye'nin kaynaklarını koruma seferberliğinde HOREKA'ların katkısı çok değerli"

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, DOA Sisteminin çevre, ekonomi ve kaynak yönetimi alanlarında güçlü bir dönüşüm ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

"DOA Sistemi ile vatandaşlarımızı, işletmelerimizi, üreticilerimizi ve geri dönüşüm sektörünü aynı hedef etrafında buluşturuyoruz. Daha temiz bir çevre, daha verimli kaynak kullanımı ve daha güçlü bir döngüsel ekonomi için yürüttüğümüz bu dönüşümün başarısı, tüm paydaşlarımızın katılımıyla mümkün olacak. Türkiye'nin kaynaklarını koruma seferberliğinde HOREKA işletmelerimizin katkısını son derece değerli buluyoruz. İşletmelerimizi DBYS kayıt süreçlerini tamamlayarak DOA Sistemine dahil olmaya ve bu dönüşümün aktif bir parçası olmaya davet ediyoruz. 1 Temmuz'da başlayacak ulusal entegrasyon süreciyle birlikte hep birlikte daha güçlü, daha yaygın ve daha etkili bir geri dönüşüm ağı oluşturacağımıza inanıyoruz."

DBYS kayıtları ve operatör belirleme süreci devam ediyor

1 Temmuz'da başlayacak ulusal entegrasyon süreci öncesinde HOREKA işletmelerinin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayarak birlikte çalışacakları saha operatörlerini belirlemeleri gerekiyor. Sisteme kayıt olan işletmelerde biriken DOA logolu ambalajlar, seçilen operatörler tarafından düzenli olarak teslim alınarak geri dönüşüm süreçlerine yönlendiriliyor. HOREKA işletmeleri, sisteme kazandırdıkları her bir ambalaj için 0,20 TL teşvik bedeli kazanarak hem geri dönüşüm sürecine katkı sağlıyor hem de ekonomik fayda elde ediyor.

Yetkilendirilen operatörler toplama, taşıma ve doğrulama faaliyetlerini yürütürken, tüm operasyonlar dijital altyapı üzerinden anlık olarak takip ediliyor. Böylece DOA logolu ambalajların işletmelerden teslim alınmasından geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesine kadar tüm aşamalar şeffaf, güvenilir ve izlenebilir şekilde yönetiliyor.

Kaynaklar ekonomiye geri kazandırılacak

DOA Sistemi ile geri kazanılan içecek ambalajlarının yeniden üretimde değerlendirilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Ambalajların kontrollü şekilde toplanması sayesinde geri dönüşüm süreçlerinin verimliliğinin artırılması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kaliteli geri dönüştürülmüş hammaddenin daha yüksek oranlarda yurt içinden karşılanması hedefleniyor.

Sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte içecek ambalajı hammaddesi ithalatında yüzde 35 ila 40 oranında azalma sağlanması öngörülüyor. Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sunması beklenen sistemin; yaklaşık 37 bin ton sera gazı emisyonunun azaltılmasına, 1,3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmasına ve 3,6 milyon varil petrol kullanımının önlenmesine katkı sunması hedefleniyor.

HOREKA işletmeleri DOA sistemine nasıl dahil oluyor?

• HOREKA işletmeleri dbys.gov.tr web sitesi üzerinden kayıt oluşturacak.

• İşletmeler birlikte çalışacakları yetkili saha operatörünü belirleyecek.

• İşletmelerde tüketilen DOA logolu ambalajlar ayrı olarak biriktirilecek.

• Biriktirilen ambalajlar seçilen operatöre teslim edilecek.

• Sisteme teslim edilen her DOA logolu ambalaj için işletmelere 0,20 TL teşvik bedeli ödenecek.

• Operatörler toplama, taşıma ve doğrulama süreçlerini yürütecek.

• Tüm operasyonlar dijital altyapı üzerinden anlık olarak takip edilecek.



