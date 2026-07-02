Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026'nın ilk yarısında 558 bin 179 adetlik satışa ulaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, haziran ayında en fazla satış yapan otomobil markaları da belli olurken, sektör yılın ilk altı ayını güçlü bir performansla tamamladı. İşte satış rakamları ve zirvede yer alan markalar.

1 /15 Türkiye'de Haziran ayında en çok satış yapan markalar tek tek açıklandı.

2 /15 Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde 558 bin 179 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde 440 bin 234 adet, hafif ticari araç pazarı ise 117 bin 945 adet oldu.



3 /15 Elektrikli otomobil satışları 81 bin 331 adetle yüzde 18,5 paya çıkarken, yerli otomobil Togg, Haziran ayında 4 bin 503 adet satış gerçekleştirdi.

4 /15 En fazla otomobil satan markalar Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Haziran 2026’da Türkiye’de en yüksek satış adedine ulaşan markalar ve satış rakamları şöyle sıralandı:

5 /15 Renault: 15 bin 412 adet

6 /15 Fiat: 9 bin 791 adet

7 /15 Volkswagen: 7 bin 713 adet

8 /15 Peugeot: 6 bin 555 adet

9 /15 Citroen: 5 bin 703 adet

10 /15 Toyota: 5 bin 674 adet

11 /15 Hyundai: 5 bin 415 adet

12 /15 Opel: 5 bin 12 adet

13 /15 Togg: 4 bin 503 adet

14 /15 Ford: 4 bin 481 adet