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En çok satan otomobil markaları belli oldu: İşte zirvedeki 10 isim

En çok satan otomobil markaları belli oldu: İşte zirvedeki 10 isim

13:162/07/2026, Perşembe
IHA
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026'nın ilk yarısında 558 bin 179 adetlik satışa ulaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, haziran ayında en fazla satış yapan otomobil markaları da belli olurken, sektör yılın ilk altı ayını güçlü bir performansla tamamladı. İşte satış rakamları ve zirvede yer alan markalar.

Türkiye'de Haziran ayında en çok satış yapan markalar tek tek açıklandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde 558 bin 179 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde 440 bin 234 adet, hafif ticari araç pazarı ise 117 bin 945 adet oldu.


Elektrikli otomobil satışları 81 bin 331 adetle yüzde 18,5 paya çıkarken, yerli otomobil Togg, Haziran ayında 4 bin 503 adet satış gerçekleştirdi.

En fazla otomobil satan markalar

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Haziran 2026’da Türkiye’de en yüksek satış adedine ulaşan markalar ve satış rakamları şöyle sıralandı:

Renault: 15 bin 412 adet

Fiat: 9 bin 791 adet

Volkswagen: 7 bin 713 adet

Peugeot: 6 bin 555 adet

Citroen: 5 bin 703 adet

Toyota: 5 bin 674 adet

Hyundai: 5 bin 415 adet

Opel: 5 bin 12 adet

Togg: 4 bin 503 adet

Ford: 4 bin 481 adet

Haziran ayında Tesla 398 adet satış rakamına ulaşırken, Çinli otomobil markası Chery, 2 bin 300 adet satış gerçekleştirdi. Diğer bir Çinli marka olan BYD ise 83 adet satış yaptı.

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