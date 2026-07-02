Dünya Altın Konseyi'nden yeni ‘fırtına’ uyarısı: Ezber bozan senaryoyu duyurdu işte işaret edilen o rakam

Dünya Altın Konseyi, 2026'nın ilk yarısında piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar için kritik bir değerlendirme raporu yayımladı. Jeopolitik riskler ve faiz beklentilerindeki belirsizliklerin piyasalardaki oynaklığı artırdığına dikkat çekilen raporda, gerilimin tırmanması halinde altın için kritik seviyeyi işaret etti. Öte yandan küresel ekonomideki güçlü toparlanma ihtimalinin fiyatlar üzerinde baskı kurabileceği belirtilirken, piyasaların gözü merkez bankalarının atacağı adımlara ve açıklanacak kritik istihdam verilerine çevrildi.
Dünya Altın Konseyi (WGC), 2026 yılının ilk yarısındaki dalgalı seyrin ardından altın piyasalarında yaşanabilecek olası senaryoları masaya yatırdı. Jeopolitik gerilimler ve faiz beklentilerindeki hızlı değişimlerin altının yönünü belirlediğini vurgulayan konsey, risklerin yeniden alevlenmesi durumunda ons altının 4.500 dolar barajını aşabileceğine dikkat çekiyor. Diğer yandan, küresel ekonomideki beklenenden güçlü duruşun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratma ihtimali de güncelliğini koruyor.
Rekorlardan sert düşüşlere
2026 yılının ilk 6 aylık süreci, yatırımcı algısındaki hızlı değişimler ve yüksek jeopolitik hassasiyetle altın piyasaları için son yılların en çarpıcı zaman dilimlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Küresel altın fiyatlarının belirlenmesinde Asya piyasalarının ağırlığı her geçen gün artarken, ocak ayında gün içinde 5.500 doları aşarak tüm zamanların zirvesini gören ons altın, haziran sonu itibarıyla 4.000 doların altına kadar geriledi. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 7 oranında değer kaybetmesine rağmen değerli metal, son on iki aylık periyotta yatırımcısına en çok kazandıran varlıklar arasındaki güçlü konumunu sürdürmeyi başardı.
4.500 dolar senaryosu ve beklentiler
Konsey uzmanları, mevcut fiyatlamaların ılımlı küresel büyüme, düşüş eğilimindeki enflasyon ve merkez bankalarının sınırlı faiz artışı beklentileriyle uyumlu olduğunu, bu nedenle kısa vadede yüzde beşlik yukarı veya aşağı yönlü hareket alanının olağan karşılanması gerektiğini belirtiyor. Ancak ekonomik tablonun bozulması, jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi, faiz beklentilerinin aşağı yönlü değişmesi veya güçlü bir yatırımcı talebinin oluşması durumunda altının yeniden şahlanarak 4.500 doların üzerine yerleşmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Uzmanlar, bu olası 4.500 dolar senaryosunun gerçekleşmesi halinde, iç piyasada gram altının 6.700 ile 6.800 lira bandına oturacağını öngörüyor. Buna karşın, küresel büyümenin hızlanması ve tahvil faizlerinin artması gibi etkenler piyasayı baskılayabilir. Yine de mevcut seviyelerden yaşanabilecek olası yüzde 10'luk bir geri çekilmenin, yatırımcılar tarafından hızlıca bir alım fırsatı olarak değerlendirilerek düşüşü sınırlandıracağı tahmin ediliyor.
Ortadoğu'daki gelişmelerin etkisi
Piyasalardaki son değer kayıpları, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edeceği yönündeki beklentilerin güçlenmesi ve ABD ile İran arasındaki kalıcı barış umutlarının zayıflamasıyla ivme kazandı. İranlı yetkililerin, iki hafta önce sağlanan ateşkesin şartları netleşmeden nükleer müzakerelere geçilmeyeceğini ve kısa vadede ABD yetkilileriyle yeni bir görüşme planlanmadığını açıklaması piyasalardaki tedirginliği artırdı. Aynı dönemde Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'in enflasyon baskısına karşı daha yüksek faiz oranlarını destekleyebileceği yönündeki sıkı para politikası mesajları da altının cazibesini sınırladı. CME FedWatch verileri, piyasaların eylül ayında bir faiz artırımı ihtimalini yüzde 67 olarak fiyatladığını gösteriyor. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde yatırımcıların gözü, yeni sinyaller almak üzere haziran ayı ADP özel sektör istihdam verisi ile perşembe günü yayımlanacak tarım dışı istihdam raporuna çevrilmiş durumda.
Merkez bankalarının hamleleri ve güncel fiyatlar
Yılın ikinci yarısında piyasaların yönü üzerinde, merkez bankalarının altın alımları ve Hindistan gibi büyük tüketicilerin uygulayacağı yeni politikalar belirleyici olmaya devam edecek. OMFIF tarafından yapılan son anket, artan siyasi riskler nedeniyle önümüzdeki on yıllık dönemde çok sayıda merkez bankasının rezervlerindeki dolar ağırlığını azaltmayı planladığını ortaya koyuyor.
Küresel piyasalarda önceki gün son yedi ayın en düşük seviyesine inen spot altın, düşüşünü sürdürerek yüzde 0,6 kayıpla 3.981,69 dolara, ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1,1 gerilemeyle 3.994,40 dolara kadar indi. Değerli metaller piyasasının genelinde de kayıplar izlenirken, spot gümüş 58,04 dolar, platin 1.537,78 dolar ve paladyum 1.202,33 dolar seviyelerinden işlem gördü. Güncel iç piyasa rakamlarına bakıldığında ise ons altın 4.025 dolardan alıcı bulurken, gram altın 6.039 lira, çeyrek altın 9.978 lira, yarım altın 19.750 lira ve Cumhuriyet altını 40.781 lira seviyelerinde fiyatlanıyor.