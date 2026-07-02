Dünya Altın Konseyi'nden yeni ‘fırtına’ uyarısı: Ezber bozan senaryoyu duyurdu işte işaret edilen o rakam

4.500 dolar senaryosu ve beklentiler

Konsey uzmanları, mevcut fiyatlamaların ılımlı küresel büyüme, düşüş eğilimindeki enflasyon ve merkez bankalarının sınırlı faiz artışı beklentileriyle uyumlu olduğunu, bu nedenle kısa vadede yüzde beşlik yukarı veya aşağı yönlü hareket alanının olağan karşılanması gerektiğini belirtiyor. Ancak ekonomik tablonun bozulması, jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi, faiz beklentilerinin aşağı yönlü değişmesi veya güçlü bir yatırımcı talebinin oluşması durumunda altının yeniden şahlanarak 4.500 doların üzerine yerleşmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Uzmanlar, bu olası 4.500 dolar senaryosunun gerçekleşmesi halinde, iç piyasada gram altının 6.700 ile 6.800 lira bandına oturacağını öngörüyor. Buna karşın, küresel büyümenin hızlanması ve tahvil faizlerinin artması gibi etkenler piyasayı baskılayabilir. Yine de mevcut seviyelerden yaşanabilecek olası yüzde 10'luk bir geri çekilmenin, yatırımcılar tarafından hızlıca bir alım fırsatı olarak değerlendirilerek düşüşü sınırlandıracağı tahmin ediliyor.



