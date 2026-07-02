Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınmıştı: Evinden çıkanlar şaşırttı... Kedi kumuna bile gizlediği ortaya çıktı

Bir televizyon kanalında yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak'ın evinde yapılan aramada, gösteride kullandığı malzemeler ile kedi kumuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti.
Kedi kumuna bile gizlemiş
Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.