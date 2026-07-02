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Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınmıştı: Evinden çıkanlar şaşırttı... Kedi kumuna bile gizlediği ortaya çıktı

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınmıştı: Evinden çıkanlar şaşırttı... Kedi kumuna bile gizlediği ortaya çıktı

15:342/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
AA
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Yaser Koçak
Yaser Koçak

Bir televizyon kanalında yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak'ın evinde yapılan aramada, gösteride kullandığı malzemeler ile kedi kumuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da katıldığı
Yetenek Sizsiniz
adlı yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle tanınan şüpheli
Yaser Koçak
, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,
"uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti"
suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti.

Kedi kumuna bile gizlemiş

Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.

Adresteki aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler ve
kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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