190 klasörlük arşiv Ankara'da: Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında başsavcılıktan 'ucu nereye uzanırsa uzansın' mesajı

Mevcut delillerin baştan aşağı yeniden inceleneceğini belirten başsavcılık kaynakları, ihtiyaç duyulması halinde yeni araştırma ve uzman incelemelerinin de yapılacağını kaydetti. Soruşturmanın kişi ya da makam ayrımı gözetilmeksizin titizlikle yürütüleceğini ifade eden başsavcılık yetkilileri, sürece ilişkin,

"Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidilecek. Elde edilecek deliller doğrultusunda gereken her türlü yasal işlem tereddütsüz yapılacaktır"