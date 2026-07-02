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190 klasörlük arşiv Ankara'da: Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında başsavcılıktan 'ucu nereye uzanırsa uzansın' mesajı

190 klasörlük arşiv Ankara'da: Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında başsavcılıktan 'ucu nereye uzanırsa uzansın' mesajı

12:392/07/2026, Perşembe
DHA
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Muhsin Yazıcıoğlu
Muhsin Yazıcıoğlu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasının, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredilmesi ile 190 klasörlük adli arşiv de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Muhsin Yazıcıoğlu
ve beraberindekileri taşıyan helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesi Keş Dağı'nda düşmesiyle ilgili 132 kişi hakkında başlatılan soruşturmada 20 Haziran 2016'da 'Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı'na dair karar verildi.
  • Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve Büyük Birlik Partisi'nin itirazı sonrası Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Nisan 2018’de şüphelilerden 20 kişi hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırırken, 112 kişi hakkında yapılan itirazı reddedip, dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.

Dosyada yetkisizlik kararı

Bunun üzerine Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 20 şüpheli hakkında tekrar soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 ayrı bilirkişi kurulu oluşturuldu. Son oluşturulan bilirkişi kurulu, 6 ayrı yerde keşif yaptı. Takipsizlik kararının ardından başlatılan ve 8 yıldır devam eden soruşturma sonunda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yetkisizlik kararı verdi.

Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmesinin ardından, soruşturmanın seyrine ilişkin ilk detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilen arşivin, resmi teslim-tesellüm tutanağıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldığı öğrenildi. Kahramanmaraş'tan gelen adli arşivin; 20 bez torba içerisinde muhafaza edilen 190 klasör ile 1 karton kutudan oluştuğu belirtildi.

'Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidilecek'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, olayın tüm yönleriyle yeniden değerlendirileceğini, daha önce hiç soruşturulmamış gibi en baştan ele alınacağını vurguladı.

Mevcut delillerin baştan aşağı yeniden inceleneceğini belirten başsavcılık kaynakları, ihtiyaç duyulması halinde yeni araştırma ve uzman incelemelerinin de yapılacağını kaydetti. Soruşturmanın kişi ya da makam ayrımı gözetilmeksizin titizlikle yürütüleceğini ifade eden başsavcılık yetkilileri, sürece ilişkin,
"Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidilecek. Elde edilecek deliller doğrultusunda gereken her türlü yasal işlem tereddütsüz yapılacaktır"
dedi.
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