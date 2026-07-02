190 klasörlük arşiv Ankara'da: Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında başsavcılıktan 'ucu nereye uzanırsa uzansın' mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasının, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredilmesi ile 190 klasörlük adli arşiv de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
- Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve Büyük Birlik Partisi'nin itirazı sonrası Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Nisan 2018’de şüphelilerden 20 kişi hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırırken, 112 kişi hakkında yapılan itirazı reddedip, dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.
Dosyada yetkisizlik kararı
Bunun üzerine Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 20 şüpheli hakkında tekrar soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 ayrı bilirkişi kurulu oluşturuldu. Son oluşturulan bilirkişi kurulu, 6 ayrı yerde keşif yaptı. Takipsizlik kararının ardından başlatılan ve 8 yıldır devam eden soruşturma sonunda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yetkisizlik kararı verdi.
'Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidilecek'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, olayın tüm yönleriyle yeniden değerlendirileceğini, daha önce hiç soruşturulmamış gibi en baştan ele alınacağını vurguladı.