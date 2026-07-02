Diyarbakır'ın tarihi surlarına Devlet Bahçeli'nin posteri asıldı

Diyarbakır 'ın simge noktalarından biri olan tarihi Dağkapı Burcu'na asılan pankartlar kentte dikkat çekti. Devlet Bahçeli'nin posteri ve MHP bayrağının yer aldığı çalışmada öne çıkan "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" mesajı, bölgeden geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.





Tarihi surlarda kardeşlik mesajı





Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Dağkapı Burcu'na Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin posteri ile üç hilalli MHP bayrağı asıldı.





Pankartlarda yer alan "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" ifadesi, birlik ve beraberlik vurgusuyla dikkat çekti.





Vatandaşlardan olumlu değerlendirmeler





Pankartları gören bazı vatandaşlar, çalışmanın kardeşlik ve toplumsal birlik mesajı taşıdığını ifade etti.





Muğla'nın Fethiye ilçesinden Diyarbakır'ı ziyaret eden Hasan İğnepli, Türkiye'nin farklı bölgelerinin birlikte görülmesi gerektiğini belirterek, insanların etnik kimlik ayrımı yapmadan kardeşlik içinde yaşamasının önemine vurgu yaptı.

İğnepli, Diyarbakır'ın kendisine anlatıldığı gibi olmadığını ifade ederek, kentin rahatlıkla ziyaret edilebilecek önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi.





"Barış ve huzura katkı sağlar"





Diyarbakır'da esnaflık yapan Ümit Toprak da pankartı olumlu bulduğunu belirtti.





Toprak, kardeşlik, barış ve huzuru önceleyen mesajların toplumsal birlik açısından önemli olduğunu ifade ederek, bu anlayışın ekonomik ve sosyal gelişime de katkı sağlayacağını dile getirdi.





Diyarbakır'ın turizm potansiyeline vurgu





Vatandaşlar ayrıca Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehir olduğuna dikkat çekerek, kentin güvenle ziyaret edilebileceğini ifade etti.





Tarihi surlarda yer alan pankartlar, hem içerdiği mesaj hem de bulunduğu konum nedeniyle kentte günün dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.











