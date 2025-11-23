Sucuklu tost yiyen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. F.A. zincir marketten aldığı sucuk ile yaptığı tostu oğlu Ü.A. ile birlikte yedi.





Bir süre sonra anne ve oğlu, karın ağrısı ile kusma şikayetleri yaşadı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. F.A. ve oğlu Ü.A., ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.









F.A. ve Ü.A.'nın tedavileri sürerken, sucuktan incelenmek üzere numune alındı. F.A., hastane polisine ifade vererek, zincir marketten şikayetçi oldu.



