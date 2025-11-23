Yeni Şafak
Sucuklu tost yiyen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı

Sucuklu tost yiyen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı

15:36 23/11/2025, Pazar
DHA
Anne ve oğlu
Anne ve oğlu

Diyarbakır'da zincir marketten aldığı sucukla tost yapıp, yedikten sonra rahatsızlanan F.A. (28) ile oğlu Ü.A. (12), hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. F.A. zincir marketten aldığı sucuk ile yaptığı tostu oğlu Ü.A. ile birlikte yedi.


Bir süre sonra anne ve oğlu, karın ağrısı ile kusma şikayetleri yaşadı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. F.A. ve oğlu Ü.A., ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



F.A. ve Ü.A.'nın tedavileri sürerken, sucuktan incelenmek üzere numune alındı. F.A., hastane polisine ifade vererek, zincir marketten şikayetçi oldu.


