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Akraba kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul aynı silahla öldürüldü

Akraba kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul aynı silahla öldürüldü

10:572/07/2026, Perşembe
DHA
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Babasının öldüğü silahlı kavgada yaralanan Yusuf da kurtarılamadı
Babasının öldüğü silahlı kavgada yaralanan Yusuf da kurtarılamadı

Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada İrfan Tamer'in (50) ardından hastanede tedavi gören oğlu Yusuf Tamer (22) de kurtarılamadı.

Olay, 13 Haziran günü Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi 1802 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi.


Akraba oldukları öğrenilen
Sinan Tamer
ve
İrfan Tamer
arasında tartışma çıktı. Sinan Tamer'in oğlu Alperen ile İrfan Tamer'in oğlu Yusuf'un da katılımıyla tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden İrfan ve Yusuf Tamer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cep telefonuyla görüntülendi


Yaralılardan İrfan Tamer, kurtarılamadı. Olay günü hayatını kaybeden İrfan Tamer'in cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Polis, Sinan Tamer ve oğlu Alperen Tamer'i gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Öte yandan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Hastanedeki tedavisi süren Yusuf Tamer de bu sabah hayatını kaybetti. Tamer'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

#osmaniye
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