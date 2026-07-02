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3 şehri kapsayan dev karar yürürlükte: Petrol aramaları için düğmeye basıldı

3 şehri kapsayan dev karar yürürlükte: Petrol aramaları için düğmeye basıldı

10:182/07/2026, Perşembe
AA
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Türkiye kendi topraklarında petrol aramaya devam ediyor
Türkiye kendi topraklarında petrol aramaya devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararıyla Arar Petrol AŞ'ye Hatay, Adana ve Osmaniye'yi kapsayan üç ayrı kara sahasında 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Toplam yaklaşık 145 bin hektarlık alanda yürütülecek arama faaliyetleri için karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol arama ruhsatlarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında Arar Petrol AŞ'ye, Hatay ile Adana ve Osmaniye illerini kapsayan üç ayrı kara sahasında 5 yıl süreyle petrol arama faaliyetinde bulunma izni verildi.

5 yıl süreyle aranacak


Buna göre, Arar Petrol AŞ'nin başvuruları değerlendirilerek şirkete üç ayrı kara sahasında, beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.


  • Ruhsatlar kapsamında Hatay'da 25 bin 550 ve 62 bin 336 hektarlık iki saha ile Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan 57 bin 230 hektarlık saha, petrol arama faaliyetlerine açıldı.


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