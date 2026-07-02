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Altın fiyatlarında dip bitti mi? Uzmandan dikkat çeken '4 bin 100 dolar' çıkışı

Altın fiyatlarında dip bitti mi? Uzmandan dikkat çeken '4 bin 100 dolar' çıkışı

09:302/07/2026, Perşembe
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Altın fiyatları 2 Temmuz 2026 işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın 6 bin 90 liradan, ons altın ise 4 bin 58 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, beklentilerin altında kalan ABD ekonomik verileri ve FED Başkanı Warsh'ın piyasaları rahatlatan açıklamaları, değerli metalde yukarı yönlü hareketi destekledi. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen ise yükseliş eğilimine rağmen temkinli olunması gerektiğini belirterek, altının kalıcı bir ivme yakalayabilmesi için öncelikle ons fiyatının 4 bin 100 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi gerektiğini ifade etti.

Altın fiyatları temmuz ayına yükselişle giriş yaptı. Küresel piyasalarda ons altın, önceki günü yüzde 0,60 değer kazanarak 4 bin 31 dolardan tamamlarken, yeni işlem gününde TSİ 06.00 itibarıyla 4 bin 55 dolar seviyesine yükseldi.

İç piyasada ise gram altın, önceki gün gördüğü 5 bin 933 liralık dip seviyenin ardından toparlanarak 2 Temmuz 2026 sabahına 6 bin 80 liradan başladı.

Petrol ve FED açıklamaları etkili oldu


Altındaki yükselişte iki önemli gelişme öne çıktı. Portekiz'deki Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan FED Başkanı Kevin Warsh, son haftalarda enflasyon baskısının hafiflediğini belirterek para politikasına ilişkin daha ılımlı mesajlar verdi. Bu açıklamalar, yeni bir faiz artışına yönelik beklentileri zayıflattı.

Diğer yandan ABD ile İran arasında Katar'da yürütülen görüşmelerden gelen olumlu haber akışı, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatının 70 dolar seviyesine gerilemesi de enflasyon endişelerini azaltarak altın fiyatlarını destekledi.

ABD verileri beklentileri karşılamadı


ABD'den gelen son ekonomik veriler de piyasaların yakından izlediği gelişmeler arasında yer aldı. Haziran ayında özel sektör istihdamı 105 bin kişilik beklentinin altında kalarak 95 bin artış gösterdi. İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) de 54 puanlık tahminin altında, 53,3 seviyesinde gerçekleşti.

Beklentileri karşılamayan veriler, ekonomide aşırı ısınma sinyali vermediği için FED'in ilave faiz artırımı ihtimalini zayıflattı ve altın fiyatlarına destek sağladı.

Gözler tarım dışı istihdam verisinde


Piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD haziran ayı tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. FED'in para politikası açısından kritik öneme sahip veride 114 bin kişilik istihdam artışı bekleniyor.


Beklentilerin üzerinde gelecek olası bir rakamın, daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendirerek dolar üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor. CME FedWatch verilerine göre ise piyasalar, eylül toplantısında faiz artışı ihtimalini yaklaşık yüzde 50 seviyesinde fiyatlamayı sürdürüyor.


Uzmandan kritik 4 bin 100 dolar uyarısı


Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altındaki son yükselişin düşüş yönlü pozisyonların kapanması ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle desteklendiğini belirtti.

Hansen, petrol fiyatlarındaki zayıf seyrin enflasyon endişelerini azaltmasının altına alım getirdiğini ifade ederken, yükselişin kalıcı sayılabilmesi için ons altının önce 4 bin 100 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi gerektiğini vurguladı.

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