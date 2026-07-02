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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı: İBB davasında adres değişti

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı: İBB davasında adres değişti

09:562/07/2026, Perşembe
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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, HSK Kararnamesi ile kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde mevcut heyetle devam edecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), aldığı yeni kararları duyurdu.


HSK Kararnamesi ile İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk davasına bakan 1. Heyeti, 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 1. Heyet olarak atandı.

Başka mahkeme bakacak


Böylece İBB Davası, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde mevcut heyet tarafından görülmeye devam edecek.


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