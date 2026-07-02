Trafikte yeni cezalar sonrası talep patladı: Fiyatı 2 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktı

Trafikte artan kaza, tartışma ve hukuki anlaşmazlıklar, araç içi kameralara olan talebi hızla artırdı. Eskiden daha çok ticari araçlarda kullanılan bu sistemler, artık bireysel sürücüler tarafından da güvence amacıyla tercih ediliyor.
Özellikle trafikte yaşanan kavgalara yönelik cezaların ağırlaştırılması ve bu olaylara ilişkin dava sayısındaki artış, sürücüleri görüntülü kayıt almaya yöneltti. Olası bir kaza veya anlaşmazlıkta haklılığını somut delille ortaya koymak isteyen araç sahipleri, otomobillerine adeta mobil kayıt sistemi kuruyor.
Hangi özellikler bulunmalı?
Uzmanlar, piyasadaki geniş fiyat aralığı ve ürün çeşitliliği nedeniyle araç kamerası satın alacak sürücülerin teknik özellikleri dikkatle incelemesi gerektiğini belirtiyor. Yanlış ürün tercihinin önüne geçmek için cihazın bazı temel donanımlara sahip olması tavsiye ediliyor;
Sigorta işlemlerinde önemli avantajlar sağlıyor
Araç içi kameralar, yalnızca mahkemelerde delil sunmakla kalmıyor, sigorta işlemlerinde de önemli avantajlar sağlıyor. Kaza anının görüntülü olarak kayıt altına alınması, kusur tespitine ilişkin uzun süren inceleme süreçlerini büyük ölçüde kısaltırken, anlaşmazlık yaşanan hasar dosyalarının çok daha hızlı sonuçlandırılmasına imkan tanıyor.
Avrupa'nın birçok ülkesinde aktif araç kamerası kullanan sürücülere kasko poliçelerinde yüzde 10 ila yüzde 20 arasında indirim uygulanıyor. Sektör temsilcileri ise benzer bir uygulamanın Türkiye'de de gündeme gelebileceğini, hasar süreçlerini hızlandıran ve sigorta suistimallerini azaltan bu teknolojiyi kullanan sürücüler için "güvenli sürücü indirimi" gibi yeni avantajların değerlendirilebileceğini ifade ediyor.