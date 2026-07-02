Trafikte yeni cezalar sonrası talep patladı: Fiyatı 2 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktı

Geçmişte ağırlıklı olarak sigorta işlemlerini kolaylaştırmak ve kazaları kayıt altına almak için kullanılan araç kameraları, bugün hukuki süreçlerde önemli bir delil niteliği taşıyor. Hukukçular, kusur oranının tartışmalı olduğu trafik kazaları ile yol verme, yol kesme ve benzeri olaylarda kamera kayıtlarının mahkemelerde güçlü delil olarak kabul edildiğine dikkat çekiyor. Araç içi kameraların fiyatları ise özelliklerine göre yaklaşık 2 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar ulaşıyor.