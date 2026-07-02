Venezuela'da depremlerde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 2 bin 295 oldu

Venezuela'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiği bildirildi.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu.
Afette hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiğini belirten Rodriguez, yaralı sayısının ise 11 binden fazla olduğunu kaydetti.
Ne olmuştu?
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6.7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.
Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiği bildirilmişti.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.