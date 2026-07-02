ABD 900'den fazla asker gönderdi: Deprem bahanesiyle Venezuela’ya yerleşiyor

ABD ordusu, ocak ayında Venezuela’nın başkenti Karakas’a düzenlediği operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmıştı. ABD ordusundan yapılan açıklamada, deprem sonrası Venezuela’ya sevk edilen askeri personelin arama kurtarma ve lojistik destek için bu ülkeye gideceği bildirildi. Konuya dair Reuters’e bilgi veren üst düzey bir ABD’li askeri yetkili, 900’den fazla askeri personelin Venezuela içinde konuşlandırıldığını, yaklaşık 800 personelin ise Karayipler'deki lojistik merkezler olan Porto Riko ve Curaçao'da görevlendirildiğini bildirdi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) Komutanı General Francis Donovan, Amerikan kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, havalimanının yeniden faal hale getirilmesine destek verdiğini ve uluslararası insani yardımların ülkeye ulaşabilmesi için hava ile deniz unsurlarını harekete geçirdiğini açıkladı. Venezuela halkının, hükümetin afetle mücadelede yetersiz olduğunu düşündüğüne vurgu yapan Donovan, ilaç ve hastane personeli eksikliğinin de bu hoşnutsuzluğu artırdığını ekledi. Askeri misyonun Venezuela'da ne kadar kalacağına dair bir tarih vermekten kaçınan ve bu kararın yardım operasyonunu koordine eden ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait olduğunu vurgulayan Donovan, "Burada kalıcı olmak gibi bir niyetimiz yok. Bizim insani yardım operasyonlarındaki görevimiz budur; işimiz bittiğinde ayrılırız" ifadelerini kullandı. General Donovan, bu sürecin iki ülke orduları arasında daha güçlü ilişkilerin kurulmasına vesile olmasını umduğunu belirtti. Öte yandan Venezuela’daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295’e, yaralı sayısı ise 11 bini aştı.