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Venezuela'daki depremlerin acı bilançosu açıklandı

Venezuela'daki depremlerin acı bilançosu açıklandı

23:251/07/2026, Çarşamba
AA
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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e çıktı
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e çıktı

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ardı ardına yaşanan iki büyük depremin ardından güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295’e ulaştığı, yaralı sayısının ise 11 bini geçtiği belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiğini bildiren Rodriguez, yaralı sayısının ise 11 binden fazla olduğunu belirtti.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.



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