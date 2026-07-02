Türk ekipleri 24 saat aralıksız enkaz başında

Yıkıcı depremlerin ardından Türkiye’den destek için Venezuela’ya giden 75 kişilik ekip, arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), UMKE ve Kızılay personelinden oluşan Türk ekip, tam donanımlı araçlar ve arama kurtarma köpekleriyle enkazlarda 24 saat esasına göre aralıksız görev alıyor.

Venezuela’daki Türk arama kurtarma ekibinden sorumlu AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Erten, depremin yol açtığı yıkımın Türkiye’deki 6 Şubat depremlerini hatırlattığını kaydetti. Afet dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın aynı acı görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden Erten, “6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş ve Hatay’da da görev yaptık. Burada da aynı yıkımı, aynı acıyı ve insanların gözlerinde aynı çaresizliği görüyoruz. Binalardaki tahribat da neredeyse aynı” dedi.

15 DAKİKADA ARAMA KURTARMAYI BAŞLATTIK

Türk arama kurtarma ekibinin 27 Haziran akşamı Venezuela’ya ulaştığı bilgisini veren Erten, “Simon Bolivar Havalimanı’na indiğimiz andan itibaren Türkiye’nin Caracas Büyükelçiliği tüm süreçlerde yanımızdaydı. Uluslararası arama-kurtarma ekiplerinin konuşlandığı konteyner limanında ana kampı kurup Birleşmiş Milletler Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne (UCC) kayıt yaptırarak görev talebinde bulunduk. 15 dakika içerisinde ekiplerimiz kendilerine tahsis edilen enkaz alanlarına ulaştı ve arama kurtarma çalışmalarına başladı” diye konuştu.

Depremden etkilenen kişilerin evlerine giremediği için sokaklarda kaldığını anlatan Erten, “Herkes enkaz altındaki yakınlarından gelecek umutlu bir haberi bekliyor. Venezuelalılar bu zor günlerinde dahi bizlere büyük bir misafirperverlik gösteriyor. Çalışmalarımızı sabırla takip ediyor ve her konuda destek olmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

CENAZELERİ TESPİT EDİP BAŞKA ENKAZA GEÇİYORUZ

Erten arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi: “Akut dönem büyük ölçüde sona erdi. Şu ana kadar ekiplerimiz canlıya ulaşamadı, yalnızca hayatını kaybeden kişilere rastladık. Ancak bize ulaşan her ihbarı, içeride bir can varmış gibi değerlendiriyor ve aynı hassasiyetle müdahale ediyoruz. Venezuela Acil Durum Yönetim Ajansı’nın talimatı doğrultusunda cenazelerin çıkarılması, yerel ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Biz cenazeye ulaştığımızda ilgili birimlere bilgi vererek bir sonraki görev noktasına geçiyoruz.”

24 SAAT ARALIKSIZ GÖREV

“Bölgedeki güvenlik kontrol altında. Venezuela hükümeti süreci etkin şekilde yönetiyor. Ekiplerimiz enkaz alanlarına güvenli şekilde ulaşıp çalışmalarını yürütüyor. Türk arama-kurtarma ekipleri burada büyük takdir görüyor. Çünkü biz 24 saat esasına göre kesintisiz çalışıyoruz. Bazı yabancı ekipler gece çalışmazken, bizim ekiplerimiz gece-gündüz görev yapıyor. Bu da Venezuelalıların Türkiye’ye ve ekiplerimize duyduğu sempatiyi daha da arttırıyor. Gittiğimiz her yerde bize teşekkür ediyor, bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar.”











