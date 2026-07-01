Venezuela’da 59 bin bina yıkıldı

Venezuela’da geçen hafta meydana gelen iki büyük depremde felaketin boyutu giderek büyüyor. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı bin 943'e, yaralı sayısı ise 10 bin 571'e yükselirken yaklaşık 59 bin bina da zarar gördü. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), araştırmacıları, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından işletilen Sentinel-1 uydusunun afet bölgesinden 25 Haziran'da elde ettiği güncel radar verilerini analiz etti. Çalışmada, deprem sonrası çekilen radar görüntüleri, son bir yıla ait 65 farklı referans görüntüsüyle karşılaştırıldı. Uydu verilerine göre, Venezuela'daki depremlerde 58 bin 870 bina hasar gördü veya yıkıldı.

YERLİ YETKİLİLER 855 DEMİŞTİ

NASA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, uydularının bölgedeki çalışmalara doğrudan katkı sağladığına işaret edilerek "Uydular sahadaki ekiplerin depremin etkilerini değerlendirmelerine ve müdahale çalışmalarını yönlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kritik destek sunmakta, anlık görüntü ve veri akışı sağlamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, Venezuela hükümetinin pazartesi günü Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez tarafından sunulan son resmi raporunda, hasar gören 855 binanın 189’unun yıkıldığını demişti. Rodriguez, art arda gelen depremlerde yaralı sayısının 5 bin 34'e yükseldiğini belirtmişti.

SALGIN RİSKİ VAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün, depremlerin ardından yerel sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması nedeniyle Venezuela'da potansiyel hastalık salgınları konusunda endişelerini dile getirdi. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Sağlık hizmetleri şu anda aşırı baskı altında ve tesisler kapasitelerinin ötesinde çalışıyor" diyerek travma vakalarındaki artışa dikkat çekti. Lindmeier, iki büyük depremin ardından kayıpların yeterince kaydedilmesinde ve kayıp kişilerin takibinde sorunlar yaşandığını vurguladı. Sözcü Lindmeier, deprem öncesi düşük aşılama oranları nedeniyle kızamık ve difteri gibi aşıyla önlenebilir hastalıkların yanı sıra sarı humma ve sıtma, dang humması, chikungunya ve Zika gibi vektör ve su kaynaklı hastalıkların salgın riskinin arttığını söyledi. Venezuela'nın geçici başkanı Delcy Rodriguez'in, ikiz depremlerden 38 hastanenin etkilendiğini bildirdiğini de sözlerine ekledi.

TOPLUMSAL GERİLİM ARTTI

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR), depremden etkilenen bölgelerde yardım erişiminin kısıtlanması nedeniyle toplumsal gerilimlerin arttığı konusunda uyardı. UNHCR, önümüzdeki altı ay içinde 30 bin depremzedeye koruma sağlamak, temel yardım malzemeleri temin etmek ve geçici barınma desteği sunmak için tahmini 14,85 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

MALİYET 7 MİLYAR DOLAR

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.







