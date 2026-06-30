TİKA şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya bin paketlik insani yardım desteğinde bulundu

Türk halkına seslenen Karamanoğlu, "Ne kadar iyi olduğumuzu ve Venezuela'yı Türkiye'de ne kadar çok sevenin olduğunu biliyorum. Başlattığı yardım kampanyasından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





Karamanoğlu, Venezuela için yardım çağrısında bulunarak, "Umarım Venezuela mümkün olan en kısa sürede yaralarını sarar ve bu süreçte de Türkiye, Venezuela ve Venezuela halkının yanında olacak." şeklinde konuştu.