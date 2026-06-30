Bakan Fidan AB yetkilileriyle görüştü: İlişkilerin ayrım yapılmadan ilerletilmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Avrupa Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'i Ankara'da kabul etti. Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Fidan, "AB'nin Türkiye ile ilişkilerini ayrım yapmadan ilerletmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile Ankara'da görüştü.
Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Fidan, "Ülkemizi ziyaret eden AB temsilcileri ile göç, vize ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldık. AB'nin Türkiye ile ilişkilerini ayrım yapmadan ilerletmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.