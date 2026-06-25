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Türkiye'den Venezuela'ya destek telefonu: Bakan Fidan mevkidaşıyla telefonda görüştü, deprem felaketi ele alındı

Türkiye'den Venezuela'ya destek telefonu: Bakan Fidan mevkidaşıyla telefonda görüştü, deprem felaketi ele alındı

22:2325/06/2026, Perşembe
AA
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Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile telefonda konuştu.
Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile telefonda konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile yaşanan deprem felaketine ve ihtiyaç duyulan yardıma dair telefonda görüştü. Bakan Fidan, yaşanan deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda Gil'den bilgi aldı. Türk halkının geçmiş olsun dileklerini ileten Fidan, Türkiye'nin yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Venezuelalı mevkidaşı Gil ile telefonda konuştu.

Bakan Fidan, yaşanan deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda Gil'den bilgi aldı. Türk halkının geçmiş olsun dileklerini ileten Fidan, Türkiye'nin yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti.

Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.


#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
#Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil
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