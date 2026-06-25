Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya deprem taziyesi: "Dostlarımızın yanındayız"

Venezuela, çarşamba günü peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsıldı. 40 saniye arayla meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı ve yüzlerce kişi kayıp durumda.

Yaşanan elim hadisenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da destek mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız."







