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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya deprem taziyesi: "Dostlarımızın yanındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya deprem taziyesi: "Dostlarımızın yanındayız"

11:0225/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen ve can kayıplarına yol açan iki ayrı depremin ardından taziye ve destek mesajı yayımladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla yaşanan felakete ilişkin derin üzüntülerini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası dayanışma ruhuyla hareket ederek bu zor günlerde dost Venezuela halkının ve hükûmetinin acısını yürekten paylaştığını vurguladı.

Venezuela, çarşamba günü peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsıldı. 40 saniye arayla meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı ve yüzlerce kişi kayıp durumda.

Yaşanan elim hadisenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da destek mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız."



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