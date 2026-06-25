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Trump Venezuela'daki depremlerin ardından konuştu: Yardım etmeye hazırız

Trump Venezuela'daki depremlerin ardından konuştu: Yardım etmeye hazırız

08:2525/06/2026, Perşembe
AA
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Trump, depremlerin ardından Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı.
Trump, depremlerin ardından Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'nın müthiş halkını az önce 2 büyük deprem vurdu, her ikisi de çok şiddetliydi ve yıkıcı sayıda can kaybına neden oldu" dedi. Trump, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bu ülkeye her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Venezuela'nın müthiş halkını az önce 2 büyük deprem vurdu, her ikisi de çok şiddetliydi ve yıkıcı sayıda can kaybına neden oldu."
ifadelerini kullandı.
ABD'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirten Trump, tüm ilgili kurumlara gerekli emirleri verdiğini kaydetti.
Trump paylaşımında,
"Yeni ve muhteşem arkadaşlarımızın yanında olacağız. Gelen ilk haberler hiç iyi değil."
yorumunda bulundu.

Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

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