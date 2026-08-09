Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden açıkladı: Kanser tüm vücuduna yayıldı

Guatemala'da Fuego Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Tahliyeler başladı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesi üzerine çevredeki yerleşim yerleri için tahliye kararı alındı. Guatemala Afet Yönetimi Kurumu (CONRED), başkentin yaklaşık 50 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda dün sabah başlayan volkanik hareketliliğin gün içerisinde şiddetlendiğini açıkladı. Artan risk nedeniyle yanardağın çevresindeki iki köy için tahliye emri verilirken, bölgede turuncu alarm ilan edildi. Yetkililer, kül bulutlarının geniş bir alana yayılabileceği uyarısında bulundu. Önlem amacıyla bölgeye yakın bir otoyol trafiğe kapatılırken, çevredeki okullarda da eğitime ara verildi. Guatemala Sismoloji, Volkanoloji ve Meteoroloji Enstitüsü de patlamanın şiddetinin arttığını duyurdu. 3 bin 763 metre yüksekliğindeki Fuego Yanardağı, Orta Amerika'nın en aktif volkanları arasında yer alıyor. Yanardağ, 2018 yılında meydana gelen büyük patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.