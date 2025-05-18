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Joe Biden'a 'agresif' prostat kanseri teşhisi konuldu

Joe Biden'a 'agresif' prostat kanseri teşhisi konuldu

23:4318/05/2025, Pazar
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Biden'a yapılan kontrollerde prostatında nodül tespit edildiği bildirildi.
Biden'a yapılan kontrollerde prostatında nodül tespit edildiği bildirildi.

ABD'nin 46'ıncı Başkanı Joe Biden'a 'agresif' prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi. Biden'ın ofisinden yapılan açıklamada kanserin ayrıca kemiğe sıçramış olduğu da belirtildi.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi kondu.

Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Biden'ın, geçtiğimiz hafta idrar şikayetleri üzerine yapılan kontrollerde prostatında nodül tespit edildi.

Yapılan ileri tetkiklerde kanserin kemiğe yayıldığı belirlendi.

"Etkili şekilde yönetilebilir"

Açıklamada, "Hastalığın agresif bir türü söz konusu olsa da hormon duyarlılığı sayesinde etkili şekilde yönetilebilir." denildi.

Biden ve ailesinin, doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini değerlendirdiği aktarıldı.

Cilt kanseri teşhisi konulmuştu

82 yaşındaki Biden'ın, 2023 yılında da göğsünden alınan bir lezyonun cilt kanseri olduğu açıklanmıştı.



#Joe Biden
#Prostat Kanseri
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