ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi kondu.

Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Biden'ın, geçtiğimiz hafta idrar şikayetleri üzerine yapılan kontrollerde prostatında nodül tespit edildi.

Yapılan ileri tetkiklerde kanserin kemiğe yayıldığı belirlendi.

"Etkili şekilde yönetilebilir"

Açıklamada, "Hastalığın agresif bir türü söz konusu olsa da hormon duyarlılığı sayesinde etkili şekilde yönetilebilir." denildi.

Biden ve ailesinin, doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini değerlendirdiği aktarıldı.

Cilt kanseri teşhisi konulmuştu

82 yaşındaki Biden'ın, 2023 yılında da göğsünden alınan bir lezyonun cilt kanseri olduğu açıklanmıştı.







