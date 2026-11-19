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Başkent Riyad'daki Finans Merkezi kulelerinden birine Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bildirdi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin Riyad'daki Finans Merkezi kulelerinden birini hedef alan "terör saldırısına" müdahale ettiği belirtildi.

Maddi hasar oluştu, yaralanma olmadı

Saldırının "Terörist Husi milisleri" tarafından düzenlendiği ifade edilirken, kulenin bazı katları ile çevre binalarda maddi hasar oluştuğu, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği kaydedildi.

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Açıklamada, sivil hedeflere yönelik eylemin uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğuna dikkat çekilerek, saldırının Husilerin benimsediği "saldırgan yaklaşımın tehlikesini" gözler önüne serdiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin devreye alındığı, ilgili birimlerin olayın hemen ardından müdahalede bulunduğu bildirildi.

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