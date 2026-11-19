Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeniden imar ve enkazın kaldırılması talebiyle gösteri düzenlendi.
Gösteriyi Gazze kentinin doğusunda Filistinliler düzenledi.
Ablukanın kaldırılması çağrısı
Katılımcılar, Gazze Belediyesi ve Filistinli Mühendisler Sendikası'nın düzenlediği gösteride, ablukanın kaldırılması ve enkazın temizlenmesi için gerekli iş makineleri ile inşaat malzemelerinin bölgeye girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.
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