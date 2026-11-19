Çevrim içi dolandırıcılığa karşı ABD Kanada İngiltere ve 10 ülke mutabık kaldı

ABD, Kanada, İngiltere ve Asya'dan 10 ülke, bilgi paylaşımı ve kolluk faaliyetleri dahil çeşitli önlemlerle çevrim içi dolandırıcılıkla mücadelede işbirliği yapılması konusunda anlaştı. Ortak bildiride bu faaliyetler "ciddi ve karmaşık" ulusötesi suçlar olarak tanımlandı.