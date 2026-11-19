Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile aynı masada buluşmanın "tarihi bir fırsat" olduğunu vurguladı. Trump, bu temaslarda üç ülke açısından yeni işbirliği olanaklarının ele alınacağını ifade etti.
'Tarihten ders almalıyız'
Liderlerin açıklamalarının ardından görüşme basına kapatıldı.
Masadaki ana başlıklar: Ukrayna ve İran savaşları
Üçlü zirvenin en kritik gündem maddelerini bölgesel çatışmalar oluşturuyor. Görüşmede öne çıkan başlıca konular şöyle sıralanıyor:
Nükleer silahlarda yeni anlaşma arayışı
Liderlerin ele aldığı bir diğer kritik başlık ise nükleer silahların kontrolü. ABD ile Rusya arasında nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören anlaşmanın sona ermesinin ardından Trump, Çin'in de sürece dahil edileceği yeni bir anlaşma yapılmasını talep ediyor.
Pekin yönetimi ise bu yaklaşıma temkinli duruyor. Çin, kendi nükleer silah kapasitesinin ABD ve Rusya'nın gerisinde olduğunu belirterek bu kapsamdaki müzakerelere katılmaya mesafeli yaklaşıyor.
Görüşme sona erdi
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirdiği üçlü görüşme sona erdi. Liderlerin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Üçlü zirveden ortak bildiri
ABD, Çin ve Rusya liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olarak Rusya, Çin ve ABD, BM’nin küresel zorluklara daha etkili bir şekilde yanıt verebilmesi ve uluslararası barış ve güvenliğin temel misyonunu yerine getirebilmesi için BM’yi reforme etme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.
Trump, Şi ve Putin'in gerçekleştirdiği üçlü zirvenin sona ermesiyle beraber yayımlanan ortak bildiri şöyle:
▫️ Üç ülke, Birleşmiş Milletler'in küresel sorunlarla başa çıkmada daha etkili hale getirilmesi için reform yapma taahhütlerini yeniden teyit etti
▫️ Rusya, Çin ve ABD, tüm ülkelerin yararına rafine petrol ürünlerinin üretimini ve tedarikini artırmayı planlıyor
▫️ Liderler, devlet rızası ve hükümet yetkilileri için dokunulmazlığın temel ilkeler olduğunu belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve benzeri kurumların yetkilerini kötüye kullanmaması konusunda uyarıda bulundu
▫️ Üç ülke, nükleer savaşta kazananın olamayacağını ve bunun asla yaşanmaması gerektiğini yeniden teyit etti
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