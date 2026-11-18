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Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki yatırımları İsrail basınının da yakın takibinde. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın duyurduğu 54 kübitlik kuantum bilgisayarı projesi, İsrail'in Maariv gazetesinde geniş yer buldu. Türkiye'nin 2027 yılında TÜBİTAK bünyesinde faaliyete geçirmeyi planladığı IQM Radiance R3 sistemi için gazetenin kullandığı ifade ise dikkat çekti: “54 kübitlik Türk canavarı.”

İsrail Türkiye'nin teknolojisini konuşuyor

Geçtiğimiz günlerde Bakan Kacır'ın, sosyal medya hesabından Türkiye'nin kuantum teknolojilerindeki kapasitesini artırmaya yönelik bir proje paylaştı.

Konuyu mercek altına alan Maariv, yatırımın yalnızca bilimsel araştırmalarla sınırlı kalmayacağını yazdı. Kurulacak altyapıyla Türkiye'nin araştırma kapasitesini geliştirmesi, teknolojik bilgi birikimini artırması ve ortaya çıkacak fikri mülkiyet hakları üzerinde kontrol sahibi olmasının hedeflendiğini belirtti.

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Yapay zekâdan siber güvenliğe, ileri malzeme teknolojilerinden karmaşık hesaplama problemlerine kadar birçok alanda kullanılması planlanan sistem, Türkiye'nin kritik teknolojilerdeki kapasitesini geliştirme hedefinin önemli parçalarından biri olacak.

Şifreleme sistemleri için endişelendiler

Maariv'in analizinde jeopolitik yorumcu Peter Germanus'un değerlendirmeleri de yer aldı. Germanus, Türkiye'nin kuantum hesaplama alanında ilerlemesinin İsrail ile arasındaki teknolojik rekabeti ve gelecekteki istihbarat dengelerini etkileyebileceğini savundu.

Türkiye'nin kuantum teknolojileri sayesinde şifreleme sistemlerini çözme kapasitesine İsrail'den önce ulaşabileceği ihtimalini gündeme getiren Germanus, böyle bir gelişmenin Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirebileceğini itiraf etti. Germanus, kuantum teknolojilerinin oluşturabileceği dönüşümü geçmişte savaşların seyrini değiştiren askerî teknolojilere benzetti.

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İsrail'in bilgisayarı 20 kübitte kaldı

Türkiye'nin 54 kübitlik projesine geniş yer ayıran Maariv, kendi ülkesinin kuantum bilgisayarı çalışmalarını da hatırlatmak zorunda kaldı. Aralık 2024'te İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii, İsrail İnovasyon Otoritesi ve İbrani Üniversitesi iş birliğiyle ülkenin ilk yerli kuantum bilgisayarının tanıtıldığı belirtildi.

20 kübit kapasitesine sahip olduğu aktarılan İsrail sisteminin araştırma, güvenlik ve sivil teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla tasarlandığı kaydedildi.

Türkiye'nin 54 kübitlik kuantum bilgisayarı projesi ise 2027 yılında hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Görünen o ki Türkiye'nin teknoloji alanındaki yeni hamleleri, yalnızca Türkiye'de değil, İsrail basınında da yakından takip ediliyor.

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