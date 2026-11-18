Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin yarın Çin'de ilk kez gerçekleştireceği üçlü görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu

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Uşakov, Çin'in Şıncın kentinde gazetecilere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yarın yapılacak görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi veren Uşakov, görüşme gündeminin tam olarak netleşmediğini, bu nedenle liderlerin her türlü konuyu ele alabileceğini söyledi.

Uşakov, "Ele alınabilecek konuların kapsamı çok geniş zira uluslararası durum, alevlenen çatışmaların istişare edilmesini gerektiriyor. Dünyanın en büyük güçleri arasındaki ilişkilerin ileride nasıl şekillendirileceği ve işbirliğinin dünyadaki durumun iyileştirilmesine ne şekilde katkı sağlayabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulacak." ifadelerini kullandı.

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Liderlerin Ukrayna krizine de değinebileceğini dile getiren Uşakov, "Elbette bu, önemli bir görüşme. Herkes bunu anlıyor. Bu nedenle herkes bundan sonuç bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Uşakov, Rus tarafının bu görüşmede "kart oynama" niyetinde olmadığını vurguladı.

Putin, Trump ve Şi'nin ortak açıklama yapabileceğine işaret eden Uşakov, açıklamanın taslağı üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

"Putin ile Trump bir araya gelecek"

Putin ile Trump'ın bir araya geleceği bilgisini paylaşan Uşakov, bu görüşmenin yüz yüze, her türlü formatta olabileceğini aktardı.

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Uşakov, iki liderin ele alması gereken çok sayıda konu bulunduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Donetsk bölgesindeki Konstantinovka kentinde insani yardım operasyonu yapılması teklifinde bulunduğunu hatırlatan Uşakov, bu konuda her türlü desteği memnuniyetle karşılayacaklarını kaydetti.

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