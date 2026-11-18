Küresel siyasetin ve ekonominin kaderini belirleyecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 2026 Zirvesi öncesinde Çin’in Shenzhen kentindeki diplomasi trafiği zirveye çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ardından ABD Başkanı Donald Trump da kritik zirve için Çin’e ulaştı.

APEC 2026 Zirvesi’ne katılmak üzere Shenzhen kentine inen ABD Başkanı Donald Trump için havalimanında resmi karşılama töreni düzenlendi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Trump’ı havalimanında bizzat karşılayarak zirve öncesi dikkat çeken bir diplomasi mesajı verdi.

ÜÇLÜ ZİRVE 19 KASIM'DA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce kente ulaşarak Çin lideri Şi Cinping ile çalışma kahvaltısında bir araya gelmesinin ardından, Trump’ın da gelişiyle birlikte dünya siyasetinin en belirleyici üç lideri aynı şehirde buluşmuş oldu. Tüm dünyanın nefesini tutarak takip ettiği ve küresel dengeler açısından tarihi bir dönüm noktası olarak görülen Trump, Şi ve Putin arasındaki üçlü zirve 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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50 YILLIK DEVLET PROTOKOLÜ BOZULDU

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ABD Başkanı Donald Trump’ı bizzat havalimanında, uçağın merdivenlerinin başında karşılaması, uluslararası diplomasi kulislerinde "yarım asırlık geleneğin bozulması" olarak kayıtlara geçti.

Çin devlet protokolünde 1970'li yılların sonundan bu yana uygulanan katı teamüllere göre, Çin Devlet Başkanları yabancı liderleri havalimanında karşılamıyordu. Yaklaşık 50 yıldır devam eden bu kural kapsamında, Pekin’e gelen yabancı devlet ve hükümet başkanlarını havalimanında en üst düzeyde Devlet Başkanı Yardımcıları, Dışişleri Bakanları veya kıdemli diplomatlar karşılıyor; Devlet Başkanı ise resmi karşılama törenini Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştiriyordu.

1972 yılında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon’ın tarihi Çin ziyaretinden bu yana ilk kez böylesine üst düzey bir havalimanı karşılamasına imza atılması, Pekin yönetiminin Washington ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma isteğinin ve ziyarete verdiği olağanüstü önemin en somut göstergesi olarak yorumlandı.