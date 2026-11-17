Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ilişkin sorun yaşayan vatandaşlara her türlü iletişim kapılarının açık olduğunu belirterek, sisteme yönelik işletmelerle yapılacak toplantının yarın Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Bakanlıkta HGS'ye dair açıklama yapan Uraloğlu, basında ve sosyal medyada otoyol geçiş ücretleri ile HGS noktasında bazı konuların son günlerde gündeme geldiğini ifade etti.

Süreci Bakanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) olarak yakından takip ettiklerini söyledi.

Plaka tespitinde yapay zeka destekli algılama

Otoyol geçişlerinde HGS etiketi ve plaka olmak üzere iki şekilde tanımlama yapıldığını, gerekli ücretlendirmelerin de bu tanımlama üzerinden gerçekleştiğini ifade etti Uraloğlu.

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Aracın HGS'si bulunmadığı durumlarda plaka üzerinden tespit edilebildiğini belirten Uraloğlu, "Eskimiş etiketler ya da kirlenmiş, deforme olmuş plakalar varsa bu noktada bazı zorluklar yaşadığımız da oluyor. Mevcut sistemin yapay zeka destekli algılamasıyla beraber o plakayı tahmin ediyoruz, ona göre işlem yapıyoruz. Eğer burada bir yanılgı var ve bize bildirilmişse geriye doğru yapılmış olan bütün işlemlerin iptal edildiğini özellikle belirtmek isterim." dedi.

İhlalli geçişte 15 gün içinde SMS bildirimi

İhlalli geçiş söz konusu olduğunda vatandaşlara 15 gün içinde sisteme kayıtlı telefon numaraları üzerinden SMS ile bildirim yapıldığını, bakiyenin yetersiz olması halinde de aynı işlemin gerçekleştiğini söyledi Bakan Uraloğlu.

Tanımlı plakaya ait telefon numaralarının e-Devlet veya HGS sistemleri üzerinden güncellenmesini isteyen Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz 15 gün içinde gerekli bildirimi yaptık, eğer vatandaşımızın eksik bakiyesi varsa veya plakası hiç HGS abonesi olmamışsa, 'süre geçti, sen geçemezsin' demiyoruz. 15 gün içinde bir HGS hesabı açar öderse yine hiçbir problem yok. Bunlar olmadı, 15. günden 45. güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. Yani vatandaşımız 45. güne kadar eğer öderse bir kat ceza uygulaması söz konusu. 46. günden sonra özellikle kamu-özel işbirliği otoyollarında vatandaşa en az 15 gün içinde bir tebligatla bildirim yaparak bu süreci yine durdurmayı maksatlıyoruz. Eğer bu tebligata rağmen bir işlem, bir ödeme, bir başvuru yapılmamışsa bu sefer olay esasında bizim de istemediğimiz avukatla takip sürecine kadar gidiyor. Burada ben özellikle söylemek istiyorum, bütün bu dediklerim yapılmış da vatandaşa yine bir şekliyle gitmişse biz de birebir takip ediyoruz ve bu sefer ilgili işletmeciye idari yaptırımlar uygulama noktasında da tasarrufta bulunuyoruz. Dolayısıyla bizim vatandaşımızdan beklediğimiz, otoyoldan geçtiğini, hesap bakiyesini bilmesi ama bunlar yoksa bizim bildirimlerimiz üzerine mutlaka gereğini yapması. Esasında SMS'le de e-Devlet üzerinden de bildiriyoruz. Bunları vatandaşlarımız takip ederse, biz de vatandaşımız da rahat etmiş olur."

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Sorgulamayı artık sadece ilgilisi yapabiliyor

Vatandaşların daha önce herhangi bir plakaya yönelik sorgulama yapabildiğini, ancak bu sistemin yakın zamanda değiştiğini bildiren Uraloğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) yapılan şikayetler üzerine incelemesi sonucu, bunun doğru olmadığı, kişisel verilerinin ihlal edildiği noktasında bir karar alması ve o kararı da bizlere bildirmesi sonucu biz mecburen artık sadece ilgilinin bu sorgulamayı yapabilmesine imkan tanımış olduk. Öncesinde KGM'nin, PTT'nin, işletmecilerin sistemlerinden bunu yapabilirken artık KVKK kararıyla biz e-Devlet üzerinden yaptırma uygulamasına başladık. Dolayısıyla burada vatandaşımızın bir alışkanlığı, bir geçiş süreci söz konusu olduğu için tekrar böyle bir gündem oluşmuş oldu." dedi.

"Dört kat cezaya gitmeden ne yapabiliriz konuşacağız"

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne talimat verdiğini de dile getirdi: "Karayolları Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. İlgili kurum ve kuruluşların katılımı ile mevcut durumun daha da iyileştirilmesine yönelik yarın toplantı gerçekleştirilecek"

Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımız daha duyarlı olsunlar. Biz de bu noktada daha ne yapılabilir, bunu özellikle sorguluyoruz. Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil. İşletmecileri, ihlaller avukata yani 4 kat cezaya gitmeden ne yapabiliriz konuşmak üzerine yarın tekrar bir topluyoruz. KGM koordinesinde yarın masaya oturulup değerlendirilecek ve toplantı yapılacak. Özellikle şunu da söylemek istiyorum, bu söylediğim çerçeve dışında bir davranışla karşılaşmış olan vatandaşlarımıza her türlü iletişim kapılarımız açık ve onlarla ilgili her türlü ilgi, alakayı göstereceğimizi özellikle belirtmek isterim."

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