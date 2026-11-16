16/11/2026, Pazartesi12:28
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
32

Bildirimler

Levent’te bir kadın İsrail destekçisi McDonald's'ı boykot edenlere iftiralar attı16 Kasım 2026 12:15 PazartesiSON DAKİKA
Sefer iptalleri devam ediyor havalimanlarında adım atacak yer kalmadı16 Kasım 2026 12:00 PazartesiSON DAKİKA
Tam 16 saat kaynatılıyor hastalıklara kalkan oluyor16 Kasım 2026 11:20 PazartesiSON DAKİKA
Yıllar sonra aynı projedeler: 📌Son halleri dikkat çekti16 Kasım 2026 11:05 PazartesiSON DAKİKA
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı16 Kasım 2026 10:49 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Levent’te bir kadın İsrail destekçisi McDonald's'ı boykot edenlere iftiralar attıSefer iptalleri devam ediyor havalimanlarında adım atacak yer kalmadıTam 16 saat kaynatılıyor hastalıklara kalkan oluyorMeteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı5 dakikada şarj oluyor, bin 630 kilometre menzil sunuyor: Ezber bozan otomobilin fiyatı sızdı

Türkiye'nin ulaşımda yeşil dönüşüm yol haritası çizildi

11:20, 16/11/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Türkiye'nin 2026-2030 Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında ulaştırma sektörünün karbonsuzlaştırılması için yol haritası hazırlanacak ve ağır tonajlı araçlara yönelik şarj altyapısı kurulacak.

2026-2030 dönemine ilişkin Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda Sürdürülebilir Hareketlilik ve Akıllı Ulaşım başlığı altında 6 hedef ve 15 eylem belirlendi. Ulaştırma sektörünün karbonsuzlaştırılması için alternatif yakıt kullanım imkanları araştırılacak.

Türkiye'de ulaştırma sektörünün karbonsuzlaştırılması için alternatif yakıt kullanım imkanları araştırılacak, ağır tonajlı araçlara yönelik yüksek kapasiteli şarj imkanları da oluşturulacak.

2026-2030 dönemine ilişkin Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda Sürdürülebilir Hareketlilik ve Akıllı Ulaşım başlığı altında 6 hedef ve 15 eylem belirlendi.

Net sıfır emisyon yol haritası hazırlanacak

Ulaştırma sektörü, Türkiye'deki sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 17'sini oluşturuyor. Bunun büyük bölümü kara yolundan kaynaklanıyor.

Plan kapsamında Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası ile Çevreye Duyarlı Akıllı Ulaşım Sistemleri Teknoloji Yol Haritası hazırlanacak.

Kombine Taşımacılık Yönetmeliği kapsamında Yeşil Lojistik Belgesi sahibi işletmecilerin faaliyetlerine yönelik teşvik ve destek ihtiyacı ile olası destekler belirlenecek. Lojistik merkezlere ilişkin mevzuat da oluşturulacak.

Demir yolunun yük payı yüzde 11,24'e çıkarılacak

Demir yolu ile yük taşımacılığı geliştirilecek. Demir yolu ile taşınan yük miktarı 2029'da 146 milyon tona, demir yolunun yük taşımacılığındaki payı ise yüzde 11,24'e çıkarılacak.

Payı artırmak amacıyla intermodal taşımacılık hizmetleri güçlendirilecek. Demir yolu çeken araç parkındaki elektrikli lokomotif oranı da artırılacak.

AB ile demir yolu bağlantısının güçlendirilmesi amacıyla Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy hatlarının 2026-2030 yıllarında tamamlanması sağlanacak. Orta Koridor ile Samsun-Mersin koridorlarında intermodal taşımacılığı destekleyecek projeler belirlenecek.

Denizcilikte karbon fiyatlandırması mevzuatı hazırlanacak

Denizcilik sektöründen kaynaklanan zararlı emisyonların azaltılması ve yeşil denizciliğin desteklenmesi sağlanacak. Öncelikli alanlar ile yeşil teknolojiler belirlenecek.

Karbon fiyatlandırmasına yönelik uygulama mevzuatı hazırlanacak. Düşük emisyonlu, alternatif yakıtlarla çalışacak yeni gemilerin inşasına ve mevcut gemilerin dönüşümüne finansal destek sağlanacak.

Ağır vasıta araçlar için şarj ve yakıt istasyonu planı

Alternatif yakıtların üretim kapasitesi geliştirilecek. Alternatif yakıtlı araçlara yönelik şarj ve yakıt altyapısı da geliştirilecek. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren alternatif yakıtlı ağır tonajlı araçlar için yüksek kapasiteli şarj ve yakıt istasyonlarına yönelik plan hazırlanacak.

Ulaştırma sektörünün gelecekteki enerji gereksinimlerini belirlemek amacıyla yakıt ve elektrik tüketimine yönelik projeksiyonlar yapılacak. Elektrikli araç şarj altyapısına ilişkin ülke genelinde ihtiyaç analizi yapılması ve yeni destek çağrılarının açılması da planlanıyor.

Mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması ve bu araçlara yönelik altyapı, park ve şarj istasyonlarının geliştirilmesi öngörülüyor. Kentlerde bisiklet ve e-skuter gibi araçların kullanımını özendirecek teşvik mekanizmaları oluşturulacak. Bu araçlara yönelik altyapı, park ve şarj istasyonlarının geliştirilmesi desteklenecek.

Başlıklar :yeşil mutabakat eylem planıulaştırma sektörükarbonsuzlaştırmademir yolu taşımacılığı
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Türkiye'nin ulaşımda yeşil dönüşüm yol haritası çizildi
Türkiye'nin 2026-2030 Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında ulaştırma sektörünün karbonsuzlaştırılması için yol haritası hazırlanacak ve ağır tonajlı araçlara yönelik şarj altyapısı kurulacak.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet