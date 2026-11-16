Türkiye'nin 2026-2030 Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında ulaştırma sektörünün karbonsuzlaştırılması için yol haritası hazırlanacak ve ağır tonajlı araçlara yönelik şarj altyapısı kurulacak.

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Türkiye'de ulaştırma sektörünün karbonsuzlaştırılması için alternatif yakıt kullanım imkanları araştırılacak, ağır tonajlı araçlara yönelik yüksek kapasiteli şarj imkanları da oluşturulacak.

2026-2030 dönemine ilişkin Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda Sürdürülebilir Hareketlilik ve Akıllı Ulaşım başlığı altında 6 hedef ve 15 eylem belirlendi.

Net sıfır emisyon yol haritası hazırlanacak

Ulaştırma sektörü, Türkiye'deki sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 17'sini oluşturuyor. Bunun büyük bölümü kara yolundan kaynaklanıyor.

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Plan kapsamında Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası ile Çevreye Duyarlı Akıllı Ulaşım Sistemleri Teknoloji Yol Haritası hazırlanacak.

Kombine Taşımacılık Yönetmeliği kapsamında Yeşil Lojistik Belgesi sahibi işletmecilerin faaliyetlerine yönelik teşvik ve destek ihtiyacı ile olası destekler belirlenecek. Lojistik merkezlere ilişkin mevzuat da oluşturulacak.

Demir yolunun yük payı yüzde 11,24'e çıkarılacak

Demir yolu ile yük taşımacılığı geliştirilecek. Demir yolu ile taşınan yük miktarı 2029'da 146 milyon tona, demir yolunun yük taşımacılığındaki payı ise yüzde 11,24'e çıkarılacak.

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Payı artırmak amacıyla intermodal taşımacılık hizmetleri güçlendirilecek. Demir yolu çeken araç parkındaki elektrikli lokomotif oranı da artırılacak.

AB ile demir yolu bağlantısının güçlendirilmesi amacıyla Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy hatlarının 2026-2030 yıllarında tamamlanması sağlanacak. Orta Koridor ile Samsun-Mersin koridorlarında intermodal taşımacılığı destekleyecek projeler belirlenecek.

Denizcilikte karbon fiyatlandırması mevzuatı hazırlanacak

Denizcilik sektöründen kaynaklanan zararlı emisyonların azaltılması ve yeşil denizciliğin desteklenmesi sağlanacak. Öncelikli alanlar ile yeşil teknolojiler belirlenecek.

Karbon fiyatlandırmasına yönelik uygulama mevzuatı hazırlanacak. Düşük emisyonlu, alternatif yakıtlarla çalışacak yeni gemilerin inşasına ve mevcut gemilerin dönüşümüne finansal destek sağlanacak.

Ağır vasıta araçlar için şarj ve yakıt istasyonu planı

Alternatif yakıtların üretim kapasitesi geliştirilecek. Alternatif yakıtlı araçlara yönelik şarj ve yakıt altyapısı da geliştirilecek. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren alternatif yakıtlı ağır tonajlı araçlar için yüksek kapasiteli şarj ve yakıt istasyonlarına yönelik plan hazırlanacak.

Ulaştırma sektörünün gelecekteki enerji gereksinimlerini belirlemek amacıyla yakıt ve elektrik tüketimine yönelik projeksiyonlar yapılacak. Elektrikli araç şarj altyapısına ilişkin ülke genelinde ihtiyaç analizi yapılması ve yeni destek çağrılarının açılması da planlanıyor.

Mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması ve bu araçlara yönelik altyapı, park ve şarj istasyonlarının geliştirilmesi öngörülüyor. Kentlerde bisiklet ve e-skuter gibi araçların kullanımını özendirecek teşvik mekanizmaları oluşturulacak. Bu araçlara yönelik altyapı, park ve şarj istasyonlarının geliştirilmesi desteklenecek.